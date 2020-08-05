İkisi cezaevinde

Suna ERDEN

Başkasına ait banka kartını çalıp Lefkoşa’da alışveriş yapan, ayrıca bir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ile suçla bağlantılı tutuklanan Iasemin Ozdzhanoğlu,

Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ve Iasemin Ozdzhanoğlu’nun 25 Temmuz 2020 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa' da, Şht. Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Han Market isimli işletmeye müşteri olarak girdiklerini söyledi.

Polis, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin Masut Ayağ’a ait Capital Bankası prime nakit kartını şifre kullanmadan 55 TL değerinde 2 GB internet paketi aldığını ifade etti.

Polis incelenen kamera görüntülerinde zanlı Alhadiri’nin ayrıca marketten bir paket sigara çaldığının da tespit edildiğini söyledi.

Polis meseleyle bağlantısı olduğu görülen zanlının kız arkadaşı Iasemin Ozdzhanoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti.

Soruşturma tamamlandı

İki zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Mohamed Rıza Elmagour, Mustafa Sevimer ve Maryna Vahschenco’nun da suçla bağlantılı görülerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, 5 zanlının ortak hareket ettiğini, ayrıca Mesut Ayağ’a ait Redme Note 8 marka cep telefonunu da Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir dükkâna sattıklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlı Mohamed Rıza Elmagour’un da başka bir şahsa ait iPhone 11 Pro marka cep telefonunu çaldığını belirtti.

Polis, hırsızlık suçundan tutuklanan 5 zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Üç zanlı teminatla serbest kaldı

Mahkeme, Mohamed Rıza Elmagour ve Maryna Vahschenco’nun bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri ile Iasemin Ozdzhanoğlu’nın 10 bin, Mustafa Sevimer’in ise 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.