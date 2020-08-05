‘Çavuşoğlu biliyor’

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton, ileri sürülen yasadışı Türk sondajlarıyla ilgili olarak, Doğu Akdeniz bölgesindeki durumun yatışmasının, İngiliz hükümetinin önceliğini teşkil ettiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Morton, Londra’nın “Kıbrıs çevresindeki sularda sondajlar yapılmasına ilişkin Türk planlarına karşı olduğunu defalarca ifade ettiğini ve bunu Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündemine bizzat kendisinin de getirdiğini” dile getirdi.

İngiltere’deki Rum Göçmen Dernekleri Birliği (EKEKA) Başkanı Leonidas Leonidu’nun İngiltere Dışişleri Bakanına mektubuna yanıt veren Morton “Londra’nın Kıbrıs çevresindeki sularda sondajlar yapılmasına ilişkin Türk planlarına karşı olduğunu, gerek kamuoyunda, gerekse baş başa olmak üzere defalarca ifade ettiğini” belirtti.

Meseleyi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündemine bizzat kendisinin getirdiğini de dile getiren Morton, İngiltere’nin buna karşı olduğuna işaret ederek, durumun yatışması çağrısında bulundu.

Mektubunda özetle “Birleşik Krallığın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası düzeyde kabul görmüş Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan petrol ve doğal gazı değerlendirme konusundaki egemenlik hakkını tanımaya devam ettiğini” de belirten Morton, “bunun zorla, militarizasyon veya baskı aracılığıyla değil, diyalog ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesinin, Akdeniz’deki istikrar açısından kritik olduğuna inandıklarını” savundu.

Mektubunda, İngiltere’nin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için, adil ve kalıcı bir çözüme olan sürekli desteği konusunda güvence de veren Morton, iki kesimli iki toplumlu federasyon modelindeki bir çözümün adanın güvenliğini teşvik edeceğini, aynı zamanda bölgesel istikrarın ileriye götürülmesine yardımcı olacağını da dile getirdi.

Kıbrıs toplumlarının her ikisinin de karşılaştığı zorlukların çözülmesinin en iyi yolunun, adanın bölünmesinin sona ermesi için, kapsamlı bir çözümden geçtiğini de savunan Morton, İngiliz hükümetinin bu amaca yönelik çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

Morton, Güvenlik ve Garantiler konusunda ise “Birleşik Krallığın her zaman, iki Kıbrıs toplumunun güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için, iki tarafın ve diğer garantör güçlerin üzerinde hem fikir olabileceği herhangi bir düzenlemeye açık olduğuna” dair bilindik görüşünü de ortaya koydu.