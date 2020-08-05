Yine üzen görüntüler

Ömer KADİROĞLU

Özellikle tatillerde birçok kişinin uğrak yeri olan Boğaz Piknik alanı, Kurban Bayramı’nda da dolup taştı. Ancak geçtiğimiz ay temizlenen piknik alanı yine çöplüğe dönüştürüldü.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Girne Belediyesi ekipleri geçtiğimiz temmuz ayında Boğaz Piknik Alanı’nda yaptığı temizlik çalışması Kurban Bayramı’nda heba oldu.

Bayram tatili sonrası piknik alanı yine çöplüğe döndü.

Etrafa atılan atıklar, şişeler ve çöpler üzen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bayram tatilinde piknik alanına giden ancak geride çöpünü bırakan duyarsız kişiler, günlerce temizlenen yeri yeniden kirletti.

Piknik alanı içerisindeki çöp konteynerlerinin boş, çevrenin ise çöplerle dolu olması duyarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 10:26