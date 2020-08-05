Eşini süpürge sapıyla dövdü

Suna ERDEN

Yemeği geç yaptığı gerekçesiyle eşini süpürge sapıyla darp eden, hızını alamayıp yüzüne yumruk atarak burnunu kıran Türkmenistanlı Azat Durbayev, 3 gün süren tutukluluğun ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Azat Durbayev’in de 1 Ağustos 2020 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Ortaköy’deki evde yemeği geç yaptığı gerekçesiyle eşi L.K.’nin vücudunun muhtelif yerlerine süpürge sapıyla vurup, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra eşinin yüzüne yumruk atıp burnunu kırdığını aktardı.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 150’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.