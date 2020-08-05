Kuzeyde 5, güneyde 25 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 238, Güney Kıbrıs’ta ise 3 bin 988 test yapıldı. Kuzeyde 5, güneyde ise 25 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 158, güneyde ise bin 180’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün son 24 saatte toplam bin 238 test yapıldığını bunların arasında da 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkeye geldiğini, diğer vakanın ise yurt dışından gelen bir kişinin temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. KKTC’de toplam vaka sayısının 158’e çıktığını kaydeden Pilli, bunlardan 121 kişinin taburcu edildiğini, 33 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Güneyde korkutan artış

Güney Kıbrıs'ta da son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 988 test sonucunda 25 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği haber verildi

Toplam vaka sayısının bin 180'e ulaştığını duyuran Rum haber kaynakları, 13 vakanın hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının takibi sonucu tespit edildiğini belirtti.

Yolculara ve ülkeye geri dönüş yapan kişilere yapılan testler sonucunda 2 vaka, şahsi inisiyatifle yapılan testler sonucunda ise 2 vaka tespit edilirken, Larnaka'da 3, Lefkoşa Rum kesiminde 3, "Mağusa" kazasında 1, Baf'ta ise 1 vaka tespit edildiği öğrenildi.