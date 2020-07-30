Pandemi hastanesi sorununu çözelim

Suna ERDEN

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un, pandemi hastanesi sorununu çözmek amacıyla Merit Otelleri bünyesinde bulunan 45 odalı Queen Afrodit Oteli’ni KKTC hükümetinin kullanımına verme önerisi kamuoyunda büyük bir memnuniyet yarattı.

Tibuk’un önerisi dün resmi bir yazı ile Sağlık Bakanlığı’na da iletildi.

Mektubun içeriği şöyle:

Bakanlığınızın “pandemi hastanesi” olarak kullanılmak üzere, özellikle hastane olarak kullanılmaya elverişli bir taşınmaz aramakta olduğu, salgın ile mücadelede büyük önem taşıyan, mevcut ve ileride ortaya çıkacak sağlık hizmetleri ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya ihtiyaç duyulduğu, aylardan beri basın aracılığı ile gündeme gelmektedir.

İçinde bulunduğumuz küresel krizde KKTC devletinin ve özellikle Bakanlığınızın salgın ile mücadele sürecinde, bu mücadeleye bir nebze katkı sağlayabilmek adına, kullanım ve tasarruf hakkı şirketimize ait Karaoğlanoğlu Cad. No: 55 Alsancak adresinde bulunan 45 odalı Queen Aphrodite Hotel’in bir yıl süre ile herhangi bir kullanım bedeli talep edilmeksizin “pandemi hastanesi” olarak Bakanlığımız tarafından kullanılabileceğini, bu önerinin Bakanlığınız tarafından kabulü halinde, söz konusu taşınmazın hemen Bakanlığınızın kullanımına verilebileceğini dikkatinize sunar, bu doğrultuda işbu yazı aracılığı ile her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildiririz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 10:58