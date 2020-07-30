Her taraf pislik içinde... İyi bayramlar

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın hemen tüm bölgelerinde ağaç boyuna ulaşan kuru otlar yangınlara davetiye çıkardığı gibi, müthiş bir çevre kirliliği oluşturuyor.

Sözde bir turizm adası olan ülkemizde trafiğin en yoğun olduğu Lefkoşa-Girne anayolunda ağaç boyundaki kuru otların yanı sıra, etrafa atılan çöplerdeki artış da dikkat çekiyor.

Sorumsuz kişiler eskimiş koltuk takımlarını ve yataklarını dahi yol kenarlarına bırakıp, gidiyor ve hiç kimse bu tür hareketlere karşı caydırıcı önlem alamıyor.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar; belediyelerin yanı sıra Çevre Dairesi’nin giderek etkisiz bir konuma geldiğini ve çevreyi kirletenlere karşı hiçbir şeyin yapılmadığını belirterek “Böylesi bir manzara karşısında bırakın turizmin gelişmesini, kendi insanlarımızı mutlu edemeyiz” diyor.

Çare var

Bu arada Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; yürürlükteki yasalar çevreyi kirletenlere karşı caydırıcı önlem içermiyor. Yolun ortasına kamyon dolusu çöp bırakılması halinde dahi 8 TL gibi komik bir ceza verilebiliyor.

Vatandaşlar, cezaların yetersiz olması ve hiçbir zaman denetim yapılmaması nedeniyle sorumsuz insanların her yere çöp bıraktığını belirterek, son aylarda ülkenin fare istilasına uğradığını söylüyor.

Cezaların ağırlaştırılması, denetim ve temizlik yapılması halinde ülkemizin çevre kirliliğinden korunabileceğini söyleyen vatandaşlar, Lefkoşa-Girne anayolundan başlayarak ağaç boyundaki otların çok hızlı bir şekilde temizlenmesini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 10:59