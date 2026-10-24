Heyecan dorukta

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, bugün gerçekleştirilecek UBP milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminin, 50’den fazla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personelinin denetiminde yapılacağını açıkladı.

Seçim hazırlıkları hakkında alınan önlemler ve oy kullanma sürecine ilişkin ayrıntılarla ilgili yazılı açıklama yapan Savaşan, seçimde dokunmatik ekranlarda oy kullanmak için gerekli kodların yer aldığı belgelerin YSK tarafından basılarak mühürleneceğini vurguladı.

Üyelerin kayıtlarının YSK tarafından kontrol edileceğini, kodların bulunduğu belgelerin ise yine YSK personeli tarafından üyelere teslim edileceğini belirten Savaşan, ilk kez dokunmatik ekranlarla dijital oylama sisteminin kullanılacağı seçimde, şeffaflığın, güvenliğin ve demokratik katılımın sağlanması amacıyla kapsamlı önlemler alındığını kaydetti.

Spor salonunda kurulan iki ayrı masada toplam 40 kayıt noktasının hizmet vereceğini belirten Savaşan, üyelerin kayıt işlemlerinin YSK personeli tarafından gerçekleştirileceğini ve oy verme işlemleri için 120 kabin kurulduğunu bildirdi.

“Dijital oylama için uygulamalı bilgilendirme yapılacak”

Dokunmatik ekranlarla ilk kez dijital oylama yapılacak seçimde, üyelerin oy kullanma sürecini kolaylıkla tamamlayabilmeleri amacıyla bilgilendirme çalışmalarının yürütüleceğini aktaran Savaşan, salon girişlerinde kurulacak noktalarda, isteyen üyelere uygulamalı eğitim verileceğini de belirtti.

Seçim günü toplam üç giriş noktasının hizmet vereceğini ve ilçelere göre düzenlenecek girişlerde, spor salonunun kuzey ve güney taraflarında bulunan iki ayrı yan kapının kullanılacağını belirten Savaşan, 75 yaş üzerindeki üyeler, özel gereksinimli bireyler ve sağlık raporu bulunan üyelerin ön kapıdan giriş yapabileceğini ekledi.

“Oylama 08.00-21.00 saatleri arasında yapılacak”

Savaşan, oy verme işleminin saat 08.00’de başlayacağını ve Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleri, ilçe başkanları, milletvekili aday adayları ile Merkez Seçim Komitesi üyelerinin oy kullanmasıyla başlayacak seçimin, saat 21.00’de sona ereceğini belirtti.

“Güvenlik önlemleri üst düzeyde tutulacak”

Seçim boyunca kapı giriş ve çıkışlarında çok sayıda polisin görev yapacağını ve 120’den fazla özel güvenlik personelinin de seçim güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağını kaydeden Savaşan, alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek seçimde, UBP üyelerinin, milletvekili adaylarını ve adayların sıralamasını belirleyeceğini ifade etti.

Savaşan, güçlü teşkilat ve kararlı üyelerle 6 Aralık’ta yapılacak erken genel seçimden birinci parti olarak çıkma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Savaşan açıklamasının sonunda, “Tüm üyelerimizi, partimizin geleceğine birlikte yön vermek ve demokratik irademizi güçlü bir şekilde ortaya koymak üzere 24 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek aday belirleme ve sıralama seçimine katılmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026, 10:38