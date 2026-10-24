Halk bize  güveniyor

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Yeni dönemde ülkemizi iyi yönetmeye talibiz ve halkımızın bize güven duyduğunu gittiğimiz yerlerde net şekilde görüyoruz” dedi. Özersay ve beraberindeki bazı milletvekili adayları Kardeş Ocağı'nı ziyaret etti. HP'den verilen bilgiye göre; Kudret Özersay ziyarette Kıbrıs meselesi, dijital dönüşüm, e-devlet, kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamuda yolsuzluklara karşı mücadele konularında parti politikalarını anlattı.

Özersay görüşmede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin yeniden ayağa kaldırılması, Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alan ilerici çağdaş yaklaşımlarla devlete inancın yeniden sağlanması önceliğimizdir. Bunca mücadeleler sonucunda kurulan devletimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Elbette Türkiye ile ülkemizin kendine has değerlerini ve özelliklerini koruyarak dengeli ve yakın bir ilişki içerisinde olmayı önemsiyoruz. Biz, diplomasi ve devlet tecrübemizle Türkiye ile olan ilişkileri doğru ve sağlıklı bir zemine çekebileceğimize inanıyoruz.”

Halkın Partisi'nin yakın geçmişin öz eleştirisini yapmış ve bazı konularda gerekli dersleri çıkarmış bir siyasi parti olduğuna dikkat çeken Özersay, "Bu nedenle de gerek ülke yönetiminde gerekse siyasi olarak çok daha tecrübeli bir siyasi partidir. Üstelik son dönemde Halkın Partisi’ne katılan yeni ve tecrübeli isimlerle artık çok daha güçlü bir kadromuz var. Yeni dönemde ülkemizi iyi yönetmeye talibiz ve halkımızın bize güven duyduğunu gittiğimiz yerlerde net şekilde görüyoruz” dedi.