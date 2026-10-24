Şeffaflık sözü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partisinin güçlü kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu söyledi. İncirli, göreve geldiklerinde halka verdikleri dürüst yönetim sözünü yerine getireceklerini vurguladı.

Kalkanlı’da yurttaşlarla bir araya gelen İncirli, dürüst, şeffaf ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini belirtti; yolsuzlukla mücadele, planlı kalkınma, güçlü kamu hizmetleri ve üretimi destekleyen ekonomi politikalarının öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı İncirli’ye CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri ve adayları, belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti. CTP heyeti, bölgenin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Kalkanlı’da bölgelilere seslenen İncirli, mevcut yönetimi yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık üzerinden eleştirdi.

İncirli, göreve geldiklerinde halka verdikleri dürüst yönetim sözünü yerine getireceklerini vurguladı. “Gelir gelmez Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin kurulması için çalışmaya başlayacağız” diyen İncirli, kamu kaynaklarını kötüye kullananlardan hesap sorulması için çalışacaklarını belirtti.

İncirli, "kamu hizmetlerinde torpil ve tanıdık aramanın" ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Liyakate dayalı görevlendirmeler yapacaklarını ve işlemleri sadeleştireceklerini kaydeden İncirli, insanların doğdukları yere, düşüncelerine veya inançlarına göre ayrılmayacağını, herkese eşit hizmet sunulacağını vurguladı.

İncirli, Kalkanlı’da ekonomik politikalara da değinerek, üretimi destekleyen, maliyetleri düşüren, kamu gelirlerini artırırken giderleri kontrol altına alan bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Kansoy: Sosyal belediyecilik hizmetlerini güçlendireceğiz

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy da, Kalkanlı’da meydan düzenlemesi, yollar, çevre temizliği, kaldırımlar, altyapı, çocuk parkları ve köyün Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal belediyecilik projelerini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kansoy, 65 yaş üstü, özellikle evde bakıma ihtiyaç duyan yurttaşlar için belediye bünyesinde bir hizmet birimi kurmayı planladıklarını söyledi. Kansoy, ilk altı ay içinde bu yönde adım atacaklarını, Alzheimer ve demans hastalarının ailelerinin bakım yükünü hafifletmeyi de hedeflediklerini anlattı.

CTP, LAÇ’ta aday tanıtımı yaptı

Bu arada CTP Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu ve ekibini tanıttı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve adayları, belediye meclis üyesi adayları ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlikte, İncirli ve Turan Rahvancıoğlu yurttaşlarla sohbet etti.

Rahvancıoğlu bölgenin ihtiyaçlarını ve geleceğini esas alan projelerin beş ana vizyon etrafında şekillendiğini, turizmden altyapıya, eğitimden sosyal belediyeciliğe, üretimden istihdama kadar birçok alanda hayata geçirmeyi hedefledikleri yatırımları tanıttı. Rahvancıoğlu, hazırladığı projeleri; “Yaşayan ve gelişen kent, Turizm, doğa ve köyler, Üreten ve istihdam yaratan bölge, İnsana dokunan belediye, Güçlü, şeffaf ve iyi yönetilen belediye” başlıkları altında anlattı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026, 10:38