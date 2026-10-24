‘Fırsat eşitliği  sağlanacak’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, gençlerin geleceğine yönelik istihdam, barınma, eğitim ve dijital alanlarda somut politikaları hayata geçireceklerini belirtti. Genç girişimciliğini destekleyeceklerini, yeni iş olanakları yaratacaklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceklerini vurgulayan Çeler, TDP’nin 50 milletvekili adayından oluşan kadrosunda gençlerin enerjisini ve yenilikçi fikirlerini deneyimli isimlerin birikimiyle buluşturduklarını ifade etti. Çeler, genç zihinlerle birlikte ülkenin geleceğini şekillendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirten Çeler, istihdam ve barınma sorunlarının çözülmesi, dijital alanlarda yeni fırsatlar yaratılması ve genç girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin yalnızca siyasetin geleceğinde değil, bugünün karar alma süreçlerinde de söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Çeler, TDP’nin gençleri siyasetin merkezine taşıyan bir anlayışla hareket ettiğini belirtti.

TDP’nin 50 milletvekili adayından oluşan kadrosunda genç ve dinamik isimlerle deneyimli siyasetçilerin bir araya geldiğini ifade eden Çeler, gençlerin yeni fikirlerinden ve değişim isteğinden güç aldıklarını söyledi. Genç zihinlerle birlikte ülkenin sorunlarına çağdaş ve kalıcı çözümler üretmek istediklerini kaydeden Çeler, gençleri ülkenin geleceğini birlikte şekillendirecek temel güç olarak gördüklerini vurguladı.

“Çocuklar eğitim için borçlanmayacak”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin aileler üzerinde ciddi ekonomik yük oluşturduğunu belirten Çeler, çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kalan ailelerin borçlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Her çocuğun ailesinin ekonomik durumundan bağımsız olarak kaliteli eğitime ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, devlet okullarının güçlendirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğretmenlerin sorunlarının giderilmesinin öncelikli olduğunu kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026, 10:14