Mali disipline dikkat çekildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faiz artırımı kararının ortodoks politika yaklaşımını güçlendirdiğini belirtti. Kuruluş Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru azalan enflasyonun imkan tanıması ile para politikasında gevşetme adımı atabileceğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de faiz artırımı kararının ortodoks politika yaklaşımını güçlendirdiği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde, “Hükümetin reform paketi düzelmekte olan fiyat istikrarı ile uyumlu ancak kredibilitenin yeniden inşası zaman alacak, yeniden inşa uygulama risklerine ve sıkı para politikasının devamına bağlı” ifadeleri yer aldı.

Fitch, Türkiye’de reform paketinin para politikasında şeffaflık ve tahmin edilebilirlik konusunda son dönemde sağlanan gelişmelerin tamamlayıcısı olabileceğini vurgulayıp, mali disipline bağlılığın Türkiye’nin kredi notunun temel gücü olduğuna dikkat çekti.

Raporda, “Türkiye’de halen düşük tasarruf oranı gibi yapısal sorunların nasıl çözüleceğine dair detay yok” denirken, “Türkiye’de reform paketinin uygulamasına dair detaylar bu ay açıklanacak ancak son yıllarda yapısal reformlar konusunda ilerlemenin az olduğunu not ediyoruz. 2023 başkanlık seçimi de reformların uygulanması için politik alanı daraltacak” uyarısı yapıldı.