İletişim imkanları denendi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizlerdeki (NEAM bölgesi) diğer ülkelerin katılımı ile 08-10 Mart arasında gerçekleştirilen Tsunami Testi ve Müdahale Tatbikatına gözlemci olarak katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı açıklamasına göre, NEAMWave21 adı verilen uluslararası tatbikat, Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler bölgesinde yerel tsunami müdahale planlarının uygulanmasını gerektiren yaygın bir Tsunami Hizmeti durumunu simüle etti. Tatbikat, dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisi nedeniyle masa başında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat, 8 Mart tarihinde Baf açıklarında Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami senaryosu üzerinden icra edildi. Tatbikat kapsamında katılımcı ülkelere, Tsunami Hizmet Sağlayıcısı olan Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya ve Portekiz tarafından gerçek zamanlı olarak yayınlanan tsunami mesajları gönderildi. Türkiye’nin Hizmet Sağlayıcı Kurumu olan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından bölge ülkelerine gönderilen veriler, TC AFAD kanalı ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile paylaşıldı, gelen bilgiler doğrultusunda ülkede yaşanması muhtemel bir tsunami tehlikesine karşı alınacak önlemler ve uygulanacak tedbirler belirlendi.

Tatbikat, UNESCO Hükümetlerarası Oşinografik Komisyonu’nun (IOC) bir alt organı olan ve 2005 yılında kurulan “Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler için Tsunami Erken Uyarı ve Zararları Hafifletme Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Grubu (ICG/NEAMTWS)” tarafından koordine edildi.

Tatbikatın icrası ile KKTC Afet Yönetimi Sisteminin koordinatör kurumu olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, meydana gelmesi muhtemel bir tsunami tehlikesine karşı harekat tarzları, reaksiyon süresi ve iletişim imkanları denendi.