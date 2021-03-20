Sokağa çıkma yasakları aynen devam

Bakanlar Kurulu dün Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan son kararları açıkladı.

Pazar günü hariç sokağa çıkma yasağı gece saat 21.00'den sabah saat 05.00'e kadar uygulanmaya devam edecek.

Pazar günleri sadece eczane, fırın, tarım ve hayvancılık sektörüne bağlı işletmeler ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

29 Mart Pazartesi'nden itibaren 12'nci sınıflar seyreltilmiş olarak eğitime başlayacak.

Bet ofisleri ve kapalı spor salonları PCR yaptırmak koşuluyla 24 Mart'ta açılacak. Turizmi için ‘bileklik şartıyla 12 Nisan’da açılım yapılacak.

Kamuda çalışma düzeni aynı olacak. Lefkoşa ve Girne ilçelerinden diğer ilçelere geçiş izne tabi olmaya devam edecek.

İşte son kararlar

-Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

- Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

-Pazartesi-Cumartesi günleri ise; marketler 08.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı olan yerler

-Sinema salonları, gösteri merkezleri, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerler

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecek.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-20:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılmasına 20:00’dan sonra raf düzenleme ve tanzim işleri yapılmasına karar verildi.

Test süresi 14 günde bire çıkarıldı

Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on dört günde bir PCR/antijen tarama testlerini yineleyeceklerdir.

Yedi günde bir testlerini yineleyecek olan sektörler Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek.

İlçeler arası geçişler

- Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görüldü.

Toplu taşımacılık

-Lefke ve Güzelyurt ilçelerinde ilçe içi ve iki ilçe arasında taşımacılık yapılabilecek.

-İskele ve Gazimağusa ilçelerinde ilçe içi ve iki ilçe arasında taşımacılık yapılabilecek.

-Lefkoşa ve Girne ilçeleri arası yolcu taşımacılığı yapılmayacaktır. Lefkoşa ve Girne ilçelerinde yalnızca ilçe içi yolcu taşımacılığı yapılabilecek.

-Girne ve Lefkoşa ilçelerinden geçiş kontrolü bulunan (Lefke, Güzelyurt, İskele, Gazimağusa) diğer ilçelere taksi ile yolcu taşınması izne tabi yapılacak olup Girne ve Lefkoşa ilçelerinden bu ilçelere otobüs, minibüs ve dolmuş ile taşımacılık yapılmayacak.

Eğitimin durumu

-Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak 02 Nisan 2021 tarihine kadar devam etmesi uygun görüldü.

- Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecek. 29 Mart 2021 tarihinde okulların 12. Sınıflarının açılabilmesi amacıyla 26 Mart 2021 tarihinde 12. Sınıf öğretmenlerine ve okul çalışanlarına tarama testi yapılacak. 29 Mart 2021 tarihinde okulların 12. Sınıfları açılıp öğrencilere PCR testi taraması yapılacak.

-Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Berber, kuaför, güzellik salonları

-Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 08.00-19.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürecek. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Gemiler, uçaklar…

Karantina kapasitesi göz önüne alındığında, Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 3 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.



24 Mart’ta yeniden değerlendirme yapılacak

-Restoranlar, pastane, kafeler ve meyhaneler paket servislerine ek olarak dış mekanlarında oturma alanları görevlerini sürdürebilecek.

-Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacak. 1/3 kapalı alanları ülkemizde vaka sayılarına göre 24.03.2021 tarihinde aksi bir karar üretilmemesi halinde açılabilecektir.

-Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış sosyal mesafe kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacak.

Bet ofisler kısıtlı açılacak

-Bet ofislerinde görev yapan kişilerin 24.03.2021 tarihine kadar taranmaları uygun görüldü.

Aksi yönde bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 24.03.2021 tarihinde açılmalarına karar verildi.

-Ofislerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecek.

-Bet ofislerinde yemek ve içmek kesinlikle yasak olacak.

Temassız spor şartı

-Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verildi.

-Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin devam etmesi uygun görüldü.

-Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları yapılabilecek.

-Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacak.

Spor salonları açılıyor

-Kapalı spor salonlarında (fitness) görev yapan kişilerin 24.03.2021 tarihine kadar PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup, ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde 24.03.2021 tarihinde açılmalarına karar verildi.

Evde karantina dönemi

Ev karantinasının başlanabilmesi için;

- Ev karantinası kriterlerinin belirlenmesi

-El bilekliği ile kontrol ve takip sisteminin kurulması

-Denetimlerin arttırılması

-Takip ve denetimler için ekipler kurulması

- Denetimler çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında belirtilen cezaların uygulanması

- Ev karantinasına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi yönünde ilgili bakanlıklar çalışma yapacaktır.

Bileklik uygulaması

12 Nisan 2021 tarihinde 3 günlük kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca geri kalan turizm sektörünün takvimlendirilerek açılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Sanat, sanatçılar…

Profesyonel tiyatro ve konser gibi performans sanatçılarının çalışmalarını/provalarını bireysel olarak yapmaları uygun görüldü.

Sanatçıların birlikte performans sergilemeleri ise seyircisiz çevrim içi olarak yapılacak.

Salonda görev alacak herkesin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekecek.

Tüp Bebek tedavisi

-Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 24 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki gidiş-gelişler ve yurt dışından gelen kişilere konulan şartlar daha önce açıklanan ve belirlenen kararlarla aynı kaldı.