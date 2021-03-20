Geleceğe yatırım

Tuğçe Ülkü AYDIN

Başbakan Ersan Saner, eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmişliğinden bahsedilemeyeceğini, eğitime önem veren ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de arttığını söyledi. Çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, “Çocuklarımıza yapılan her yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımın da anlamını ifade ediyor” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu oluşumu arasında “altı ilçeye altı ilkokul” kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, inşa edilecek ilkokullardan ilki olan Gönyeli Yenikent’teki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Başbakan Saner, “Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz” diyerek, Günsel ailesini kutladı ve bu tür yatırımların örnek olmasını diledi.

Alayköy Çevreyolu üzerinde, 500 öğrenci kapasiteli 16 derslikli, müdür odası ve sekreter, öğretmen odasından oluşacak 1800 metrekarelik okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun saat 10.30’da başlayan temel atma törenine; Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakan Ersan Saner bir konuşma yaptı.