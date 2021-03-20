Yaşanılanlardan  hiç ders alınmadı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, pandeminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin hiç ders almadığını; hiçbir tecrübe, birikim elde etmemiş, sanki pandemiyle ilgili sorunlarla ilk kez karşılaşır gibi davrandığını ve ortaya somut hiçbir plan koymadığını ileri sürdü.

Baybars, yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştirdi.

Çöken ekonomiyi, kepenk indiren esnafı, işsiz kalan insanları düşünen planlar ortaya koyması gerekirken, hükümetin gündeminin hala atamalarla meşgul olduğunu ve herhangi bir politika oluşturmadıklarını iddia eden Baybars, “Hükümetin kurulduğundan bugüne alınan kararlara; kararlar arasında ülkenin sağlık politikalarına, ekonomi politikalarına, yükseköğrenim, turizm politikalarına çare üretecek, bu konularla ilgili acil eylem planı oluşturacak, kısa-orta veya uzun vadeli planlama yapacak tek bir öneri ve çözüm modeli yok. Yapılanlar, bizlerin hükümette olduğu dönemde yapılan ve süreleri dolan bazı teşviklerin bazı desteklerin, sürelerinin uzatılmasından ibaret” dedi.

“Çalıştığını söylüyor ama”

Milli Eğitim Bakanı’nın, eğitim başlaması ve yükseköğrenimde planlama yapılması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini söylediğini ancak ortada herhangi bir çalışmanın veya verilen gerçekçi bir tarih olmadığını savunan Baybars, eğitim ve yükseköğrenimle ilgili somut bir planlamanın hala olmadığı, zikredilen tarihlerin günü geldiğinde ertelendiğini, vaat edilenlerin yapılmadığını iddia etti.

Hükümetin turizm emekçilerinin eylemdeki haklı taleplerine dün cevap vermesi gerektiğini ancak herhangi bir açıklama yapmadığını da savunan Baybars, “Üç aylık hükümet döneminin sonunda herkes turizmde nasıl bir planlama yapılacağının, 1 Haziran’da nasıl açılacağının, ülke turizminin yeniden nasıl canlanacağının, turistin nasıl geleceğinin planının açıklanmasını beklerken bizim Turizm Bakanı’mız üst kurul kurma peşinde. Üst kurullara bir yenisi daha ekleniyor ama ortada sonuç var mı, yok!” diye konuştu.

“Devlet tüm kesimlere yardım eli uzatmalıdır”

Krizin ülkede herkesi etkilediğini ancak bazılarını daha çok etkilediğini kaydeden Baybars, ekonomik krizin yanı sıra işsizlik oranının ve kepenk indirenlerin sayısının da oldukça arttığına işaret etti.

Seyahat acenteleri, kiralık araç şirketleri, rehberler, taşımacılıkla uğraşanlar, müzisyenler ve tek geçim kaynağı sanat olan insanların bu süreçte neredeyse hiç çalışmadığını ve büyük mağduriyetleri olduğunu kaydeden Baybars, devletin eşitlik ilkesinden ödün vermeden herkese yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Ekonomik büyüme iyice daraldı”

Çalışma Bakanlığı’ndan ve Ekonomi Bakanlığı’ndan sağlıklı veri paylaşımı yapılmadığını ve bu konuda şeffaf olunmadığını ileri süren Ayşegül Baybars, ilgili sektörlerden edindiklerini söylediği verileri de şu şekilde paylaştı:

“Bu sürede 5 binin üzerinde işyeri kapanmış. 20 bin Türkiye vatandaşı, 10 bin diğer ülke vatandaşları ülkelerine dönmüş. 10 bin KKTC vatandaşı işsiz kalmış. Sektörün içindeki insanlar, ekonomik büyümenin iyice daraldığını söylüyor. Bu verilen teyit edilmesi lazım. Eğer doğruysa işsizlik çok ciddi boyutta demektir. Bununla ilgili ne önlem alınıyor? İstihdamı teşvik eden politikalar adına ne yapılıyor? İşsizlik tek başına parasızlık demek de değildir. İşsizlik aynı zamanda sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. İşsiz kalanların evlerinde sorun başlıyor, çocuklarının eğitimi sıkıntıya giriyor, ev içi şiddete meyil artıyor. Bu konuda Çalışma Bakanlığı’nın Sosyal Hizmetler Dairesi’yle birlikte işsizlikle nasıl mücadele edeceğini belirlemesi gerekiyor.”