Komite’de Hal Yasası görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, dün toplanarak, gündeminde bulunan Hal Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre; komite dün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında saat 10.30’da gerçekleştirdiği toplantıda, Yasa Tasarısını madde madde görüştü.

Komite, tasarı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına Taçoy’la birlikte, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Tolga Atakan ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel; Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun, Savaş Metcooğlu; Tarım Dairesi’nden Reşat Değirmenci, Berna Kamçı Altun; Seracılar Birliği’nden Mahmut Doğan ve Toptancılar Birliği’nden Hakkı Haktanır katılarak görüş ve önerilerini aktardı.