Tatar ‘Vatana sahip çıkma böyle olur’

Afet İLBAN

Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kalkanlı’da fidan dikme ve kuş yuvası kurma etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl Kalkanlı-Tepebaşı’nda meydana gelen yangının ardından yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Güzelyurt Yeşilada, Girne Leo, Girne Ada ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri de destek verdi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, lions kulüpleri üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaz ayında yaşanan yangının herkesi çok üzdüğünü belirterek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi. Tatar, “Bir kıvılcımla bu kadar servetin kısa sürede kül olması bizi üzdü” diyerek, tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

Fidan dikme çalışmalarının devam etmesinin önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yıl KKTC’ye 400 bin fidan hediye ettiğini dile getirdi ve Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

Orman Dairesi çalışanlarının da fidan yetiştirmek için çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin en değerli ağaçlarından bir tanesinin zeytin olduğuna işaret etti. KKTC’ye sahip çıkmak için yeni fidanlar dikmek ve ormanları korumanın herkesin milli görevi olduğunu düşündüğünü dile getiren Tatar, “Vatana sahip çıkmak böyle olur” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: Gelecek nesillere…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yol kenarındaki yanmış çam ağacının bir abide gibi orada durması gerektiğinin altını çizerek, eğer ormana bakılmaz, sevilmez ve eko sistem korunmazsa kupkuru bir ortam olacağına dikkat çekti.

Yanan yerlere fidan dikilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde devredilmesi amacıyla Orman Dairesi’nin insanüstü gayret ortaya koyduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “En önemli kural yapmak değil, korumaktır ve yaşatmaktır” dedi.

Ataoğlu: Bir kıvılcım ormanı yok eder

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederek, çok basit kıvılcımla ormanların yok olabileceğine işaret etti.

Fidanların büyümesi için çok uzun yıllar gerektiğini dile getiren Ataoğlu, önümüzdeki yaz döneminde dikkat edilmesi, çok basit bir kıvılcımın nelere mal olabileceği konusunda ders çıkarılmasının önemine dikkat çekti. Ataoğlu, bir daha bu tür yangınlar yaşanmaması temennisini de dile getirdi.

Karzaoğlu: 60 bine yakın fidan diktik

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, bölgede dün itibarıyla 60 bine yakın fidan diktiklerini belirterek, 18 Mart Çanakkale Şehitleri adına da tümen komutanlığı nezdinde yaklaşık 11 bine yakın fidanın dikildiğini bildirdi. Fidan dikim etkinliğinin bugün sonlanacağını dile getiren Karzaoğlu, bugün yaklaşık bin fidan dikileceğini kaydetti.

Özsoy: Senin de bir kuş yuvan olsun

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ezcan Özsoy da, Orman Dairesi ile geçen yıl imzaladıkları protokol çerçevesinde “Bir Fidan Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Bu çerçevede sertifikalar da hazırladıklarını dile getiren Özsoy, ilk sertifikayı Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim ederek, ilk yuvanın onun adına yerleştirileceğini söyledi.