1500'ler salı günü hesaplarda

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bin 500 TL’lik destek ödemeleri 54 bin 981 kişinin müracaat ettiğini ancak 49 bin 805 kişinin hak kazandığını bildirdi.

Saner, “Biz verdiğimiz sözü yerine getiren bir hükümet olarak 23 Mart'ta bu ödemeleri yapacağımızı söylüyorum" dedi.

Saner, Şubat ayında Covid-19 nedeniyle birçok sektörün kapandığına işaret ederek, kapalı olan sektörlerde çalışan vatandaşlara veya vatandaş olmayan işçilere bin 500 TL ödeme yapılması için müracaat kabul ettiklerini hatırlattı.

Destek için 54 bin 981 kişinin müracaat ettiğini açıklayan Başbakan Saner, 49 bin 805 kişinin destek almaya hak kazandığını bildirdi. Saner, bu çerçevede kapalı olan sektörlere, kapalı olarak kaldıkları sürelere göre bin 500 TL'lik ödemelerin 23 Mart Salı günü yapılacağını açıkladı.

Tarih vermekte hiçbir sıkıntı duymadıklarının altını çizen Başbakan Saner, bu konuda Ocak ayı içerisinde yapacakları ödemeleri söylediklerini ancak işçilerin ülkede olup olmamasından dolayı yapılacak kontroller devam ettiği için Maliye'nin kaynak aktarmasına rağmen ödemenin gerçekleşemediğini anlattı. Saner, bu nedenle muhalefet tarafından eleştirilere maruz kaldıklarına dikkat çekerek, "Biz verdiğimiz sözü yerine getiren bir hükümet olarak 23 Mart'ta bu ödemeleri yapacağımızı söylüyorum" dedi.

Saner, ödeme yapacakları 49 bin 805 kişiye 60 milyon 500 bin TL'lik bir kaynak aktarılacağını ve bu kaynağın da bu kez işverenlere değil yeni geçirilen kanun hükmünde kararnameye göre işçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

