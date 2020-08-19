Varan’ın 31 Demir’in 38  sabıkası var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cenk Bölüm’den para isteyen, alamayınca da tekme atıp Çetinkaya Burcu’ndan düşmesine neden olan Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 31, zanlı Sedat Demir’in ise 38 sabıkası olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir’in 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Cenk Bölüm’den para istediklerini söyledi. Polis, Çetinkaya Burcu üzerinde yaşanan olayda para alamayan iki zanlının Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burc üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarından kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Düşünce cüzdan ve telefonunu aldılar

Polis, zanlıların burcdan düşen Cenk Bölüm’e ait cüzdan, cep telefonu, 55 TL nakit para ve tornavidayı çaldıklarını söyledi.

Polis, Varan’ın 4 Ağustos tarihinde Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Zanlı Sedat Demir’in ise Varan’ın ifadesinin ardından tutuklandığını kaydeden polis, epilepsi hastası olan Cenk Bölüm’ün iki kez ameliyat geçirdiğini aktardı.

Polis, zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 31, zanlı Sedat Demir’in ise 38 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı da 75 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.