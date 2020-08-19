Deport edilecek

Suna ERDEN

Eski kız arkadaşıyla tekrar birlikte olmak isteyen Türkmenistanlı Elchin Nazarov, talebi reddedilince intikam aldı. Zanlı, kız arkadaşının cinsel içerikli fotoğraflarını Türkiye’de yaşayan annesine gönderdi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlı Elchin Nazarov’un 2020 yılı Mart-Temmuz ayları arasında kendisiyle tekrar birlikte olmak istemeyen eski kız arkadaşı B.Ç.’nin cinsel içerikli fotoğraflarını, Türkiye’de bulunan annesine Whatsapp isimli uygulama üzerinden gönderip, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 17 Ağustos 2020 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının daha önce de uyuşturucu suçundan tutuklanıp, teminata bağlandığını, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, teminat istedi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.