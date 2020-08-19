90 promille yola çıktı

Onur ULAĞ

Lefkoşa- Girne anayolunun Ciklos mevkiinde, dün sabah sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı.

Sürücü kaza yaptıktan sonra aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan soruşturma sonucu tespit edilen sürücü Nejdet Çavuşoğlu’nun kaza esnasında 90 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 11.00 sıralarında, Nejdet Çavuşoğlu’nun yönetimindeki CB 214 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrederken, orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyere çarpıp takla attı.

Kazadan sonra aracını bırakıp giden sürücünün 90 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Kazada yaralanan Çavuşoğlu, Kolan British Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.