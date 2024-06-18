Türk pop müziğinin sevilen ismi Aslızen, Kurban Bayramı’nın birinci gününü, Girne’nin gözde mekanı Letafet Sahnesi’nde muhteşem bir konserle kutladı.

Sahneye “Yalnızlık Senfonisi” parçası ile güçlü bir giriş yapan Aslızen, enerjik performansı ve samimi tavırlarıyla dinleyicileri etkisi altına aldı.

Sanatçı, “Hayat”, “Vazgeç Gönlüm” , “Çilingir” gibi hit şarkılarından oluşan bayrama özel repertuarı ile salonu dolduran hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

Gelen istek parçalara da yer veren sanatçıya, hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.

Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan ve yaşatan sanatçı, konser boyunca dinleyicileriyle sık sık sohbet etti.

Aslızen, güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı olarak, Letafet sahnesinde unutulmaz bir bayram gecesine imza attı. Bu özel gecede Kurban Bayramı’nın anlam ve önemine de değinen sanatçı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

