‘Dünya İsrail’i durdurmalı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Parti teşkilatının tüm mensuplarına selamlarını ileterek Kurban Bayramlarını tebrik eden Erdoğan, herkesin sağlık, huzur, afiyet, esenlik dolu bir bayram geçirmesini diledi.

Kesilen kurbanların, yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın Allah katında kabul olmasını niyaz eden Erdoğan, "Bizleri, sevdiklerimizle beraber, sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize hamdüsenalar olsun." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici katliamların yaşandığı bir dönemde idrak edildiğine, 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkının, bir bayramı daha yine buruk ve barışa hasret bir şekilde geçirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Soykırımcı İsrail yönetimi tarafından alçakça şehit edilen 38 bin kardeşimizin acısı, millet ve ümmet olarak hepimizin yüreğini dağlıyor. Sadece Müslümanlığımızın değil, aynı zamanda insanlığımızın da sınandığı imtihan günlerinden geçmekteyiz. Gazze'deki katliama tepki göstermek, kardeşlik görevimiz olmasının yanı sıra, insanlık vazifemizdir." diye konuştu.

"Dünya, katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil, tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu tavrımızı, geçen hafta İspanya'da ve G7 Liderler Zirvesi vesileyle ziyaret ettiğimiz İtalya'da muhataplarımıza bir kez daha açıkça ifade ettik. Türkiye olarak, bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

"Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz"

İslam dünyasının yek vücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içinde olduklarını, Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak, inşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun eli, dili, sesi, çığlığı olmaya devam edeceğiz” dedi.