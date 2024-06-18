Stewart hedef oldu

Fileleftheros gazetesi, “Stewart Hakkında Memnuniyetsizlik – Lefkoşa-Stewart İlişkilerinde Yeni Kriz” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin, ara bölgede mahsur kalan sığınmacılar konusunda BM’nin takındığı tutumdan hiç memnun olmadığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberde, hükümetin, ara bölgede şu anda mahsur bulunan ve çadırlarda kalan sığınmacıların, “Türk askerini geçerek” ara bölgeye nasıl girdikleri ve kaldıkları çadırları nerden buldukları gibi sorulara yanıt aradığını belirterek, sığınmacıların kaldıkları çadırların onlar gelmeden önce hazır olduğu bilgisini edindiğini iddia etti.

Çadırların önceden hazır olmasının, BM’nin söz konusu sığınmacıların geleceğinden haberi olduğu kuşkusunu doğurduğunu da vurgulayan gazete, BM Barış Gücü'nün (UNFICYP), Kıbrıslı Rum çiftçiler ara bölgeye kendi tarlalarını sürmek için girdiklerinde takındığı tutumu, söz konusu sığınmacılar için ortaya koymadığını öne sürdü.

Gazete, UNFICYP’in bu tavırlarının, Rum hükümeti ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Colin Stewart arasında yeni bir krize yol açtığı iddiasında bulunurken, söz konusu sığınmacıların durumunun UNFICYP raporunda yer alma ve gerek rapor gerekse BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin aracılığıyla iki toplumlu bir soruna dönüştürülme ihtimali olduğunu savundu.

Kıbrıs Türk tarafının, Yeşil Hat üzerinden gelen sığınmacı sorununu daha önce iki taraf arasındaki görüşmelere dahil etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu iddia eden gazete, söz konusu sığınmacıların varlığının, konuya UNFICYP veya diğer yabancı devletlerin müdahil olmasına yol açabileceği tezini ortaya koydu.

Gazete, UNFICYP ve Stewart’ın bu konudaki tutumunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz hafta konuya ilişkin sert bir açıklamada bulunmasına sebep olduğunu belirterek Hristodulidis’in Cuma günü yaptığı açıklamaya tekrar yer verdi.