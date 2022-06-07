Mühendisler karamsar

Makine Mühendisleri Odası (MMO) hükümetin Türkiye ile yaptığı protokolün sadece israf yapacağını, Kıbrıs Türk halkının geleceğinden çalacağını savundu.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner yazılı açıklama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” hakkında değerlendirmede bulundu.

Yarkıner, mesleki sorumluluk ve kamusal menfaat açısından protokolün incelenmesi sonucunda ülkeyi yönetenlerin ülke sorunlarına hakimiyet ve çözümü için gerekli ihtiyaçların tespitinde yetersiz kaldığını gördüklerini öne belirtti.

Yarkıner, “Bu protokolde ihtiyaçların tespiti, iktidar partilerinin görüşleri ile sınırlı kalmıştır. Hâlbuki böylesi önemli bir iş birliği anlaşmasında, tüm paydaşların görüşlerini temsil eden ülke ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümüne ilişkin bir protokol’ün ortaya çıkması gerekliydi. “dedi.

Oda olarak karayolları ve enerji konularında tespit ettikleri çekinceleri özetleyen Yarkıner, onarım ve yeni inşa faaliyetlerinden sonra kullanımına başlanan yolların tam bir yıl sonra hizmete elverişsiz hale geldiğini ve deforme olduğunu belirtti.

Yarkıner, proje ve uygulamadan kaynaklanan eksiklikler yanında, bu tip tahribatların ağır ticari araçların yük taşıma kabiliyetlerinin üretici standartlarına ve araçların belirlenmiş güvenlik standartlarına uygun olmamasından kaynaklandığını kaydetti.

Yarkıner Kıb-Tek konusunda ise şu soruları sordu:

“Protokolde 4 yıllık ihtiyaç için 2 adet 40 milyon USD değerinde seyyar santral verileceği bildirilmiştir. Bu bilgi de yeterince açık değildir. Bu santrallerin 40 Milyon USD olduğunu hangi teknik heyet belirlemiştir? Santrallerin yaşı ve markası nedir? Yakıt cinsi nedir? Bu makinelerin çevreye yapacağı zarar değerlendirildi mi? Yakıt tedariki ve ekonomikliğinin teyidini hangi mühendis ve ekonomist teyit etti? Santrallerin sisteme bağlanmasının maliyeti nedir? Bakım ihtiyacı nereden ve nasıl karışılacaktır yine mi tek kaynak olacak? Bu santrallerin hizmete elverişliliğini hangi mühendis, hangi verilere göre teyit etti? Ülkemiz mühendislerinden görüş alındı mı?”



