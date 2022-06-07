Gözler ‘Küçük Efe’de

Hüseyin ÇİÇEK

İngiltere’den Türkiye’ye oradan da KKTC’ye uzanan uluslararası uyuşturucu ticareti ilgili soruşturma sürüyor.

Gazimağusa’da 5 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirilmesinin ardından Mersin’den TIR’la KKTC’ye yüklü miktarda uyuşturucu gönderildiği ortaya çıkarken, suçla bağlantılı 3 kişi aranıyor.

KKTC’de tutuklu bulunan Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, Mersin Limanı’nda araç yedek parçalarının arasında bulunan uyuşturucunun hangi firmaya geldiği belli oldu.

Uyuşturucu maddelerin bulunduğu yedek parça yüklü konteynırın “Küçük Efe Oto Yedek Parça” isimli işletmeye geldiği tespit edilirken, iş yeri sahibi dahil 3 kişinin arandığı bilgisi elde edildi.

Ancak aranan şahısların yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

İngiltere’den yeni uyuşturucular yola çıktı

Öte yandan Mersin Limanı’nda ele geçirilen 6 kilo skunk türü hintkenevirinin yanı sıra İngiltere’den TIR’lara yüklenen yüklü miktarlarda uyuşturucu maddenin KKTC’ye doğru yola çıktığı bilgisi alındığı öğrenildi. İhbarı alan polisin, Mersin Limanı’nda, KKTC’ye gelecek olan TIR’ları didik didik aradığı belirtildi.

Soruşturma sürecek

Uluslararası boyuttaki uyuşturucu ticaretiyle ilgili soruşturma sürerken, dün mahkemeye çıkarılan Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç hakkındaki iddiaları bir kez daha aktarıldı. Polis Çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde, gümrük dairesi memurları tarafından, büyük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, ikinci el oto elektrik eşyası satan bir işletmeye gelen konteynır içerisindeki bir karton kutuda, uyuşturucu olabilme ihtimali olan maddeler bulunduğu bilgisini aldıklarını ve konu adrese gittiklerini anlattı. Polis, yapılan kontrol sonucu, 12 ayrı naylon içerisinde, vakumlanmış şekilde 5 buçuk kilo ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve vakumlama makinesi tespit edildiğini anımsattı.

Bilgi KKTC’den gönderildi

Türkiye’nin Mersin Limanı’nda 6 kiloya yakın “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddenin bir konteynır içerisinde, yedek parçalar arasında ele geçirildiğini anımsatan polis, konu uyuşturucu maddelerin ülkemize geleceği bilgisini aldıklarını ve durumu Mersin Narkotik Şube’ye bildirerek, maddelerin ele geçirilmesini sağladıklarını açıkladı. Polis, Türkiye’nin uluslararası soruşturma konusunda daha avantajlı durumda olduğunu, meselenin İngiltere’ye dayandığını ve Türkiye’nin ulaşması halinde yakalanacak olan zanlıların ülkemize gönderilmesini talep edeceklerini belirtti.

3 kişi aranıyor

Polis soruşturmanın devam ettiğini, mesele kapsamında aranmakta olan ve yurt dışında oldukları belirlenen 3 kişinin olduğunu açıkladı. Polis, tutuklu bulunan zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

90 bin ödediler

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 30’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, lehlerinde 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

