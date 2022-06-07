Yazık oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Abbas Sınay ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen Cumhuriyet Meclisi 42 kabul oyuyla Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemini onayladı.

Meclisin dünkü oturumunda HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers dahil 8 milletvekili oylamaya katılmazken, 42 kabul oyu kullanıldı.

Özersay, istifasının Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor” dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özersay, “Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliği ile alınan kararla milletvekilliğim hukuken sona ermiş oldu. Bazen yanlış ve kabul edilemez olaylar karşısında statümüzden, konumumuzdan, konforumuzdan vazgeçerek siyasi bir duruş ortaya koyamazsak bir sonraki eşikte “kurtaracak” ya da “düzeltecek” bir ülke, bir devlet dahi bulamayabiliriz” dedi.

Bir bedel ödemek lazım

Özersay, “Bir bedel ödeyerek duruş sergilemezsek bugün “bu kadarı da olmaz” dediklerimizi bile normal kabul etmeye, içselleştirmeye, kanıksamaya başlarız. İşte statüko tam da budur ve iyi niyetli, ülkesini seven ve dürüst siyasetçileri de giderek sıradanlaştırıp

kendi parçası haline getirmeye başlar.

Bu kısır döngü çoğu zaman “ben diyeceğimi dedim, görevimi yaptım” şeklinde bir kişisel aklanmayı, rahatlamayı ve rehaveti de maalesef beraberinde getirir” ifadelerini kullandı.

Özersay, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Demokrasi, Halk iradesi, devletin saygınlığı ve bağımsızlığı için verilmesi gereken mücadelede açısından izlenecek siyasi yollar ve yöntemler farklıdır ve bazılarının düşündüğü gibi mesele sayı değil ilkelerdir. Bazen ilkesel olarak doğru bulmadığınız bir yapının parçası olmamayı tercih edip bunu açıkça ifade etmeniz gerekir.

Halkın Partisi Parti Meclisi’nin aldığı sine-i millet kararının ilk kısmının gereğini yapmış olmanın gururunu taşıyorum.

Bu bir ilk adımdır, işaret fişeğidir, mücadele asıl şimdi başlıyor. Cesaret ve kararlılıkla devam...”

Abbas Sınay’ın istifası kabul edilmedi

CTP Girne Milletvekili Abbas Sınay 15 Ağustos 2014’te bu görevinden çekilme isteğinde bulundu. 5 Eylül’de Meclis Başkanlık Divanı’nın görüştüğü istem, 20 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’na sunuldu. 43 milletvekilinin katıldığı oylamada Sınay’ın 28 ret oyuyla reddedildi. Oylamada 12 kişi çekimser kalırken 3 milletvekili kabul oyu verdi.

Özgürgün’ün istifası da

reddedildi

Eski Başbakanlardan UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün 2018-2020 döneminde uzun süre Meclis toplantılarına izinsiz ve özürsüz katılmaması, o dönemde tartışmalara yol açtı.

İstanbul’a yerleşen ve hayatını orada sürdüren Özgürgün’e dönemin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından bir uyarı yazısı gönderildi.

Özgürgün, 2019 sonlarında avukatı aracılığıyla geriye dönük 6 haftalık sağlık raporu gönderirken daha sonra da mazeret bildirerek toplantılara katılmamaya devam etti.Özgürgün, Mayıs 2020’de Coronavirüs pandemisi nedeniyle uçak seferlerindeki kısıtlamalar nedeniyle toplantılara katılamadığını bildirdi. Meclis’te 23 Haziran 2020’de dilekçesi değerlendirilen Özgürgün’ün mazeretleri uygun bulundu ve kabul edildi.

Meclis toplantılarına katılmamaya devam eden Özgürgün’e dönemin Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından 29 Temmuz 2020’de bir yazılı hatırlatma daha yapıldı.

Bunun ardından Özgürgün, 10 Ağustos 2020’de Meclis’e “milletvekilliğinden çekilme istemi” gönderdi.

21 Aralık 2020’de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Özgürgün’ün çekilme istemi, oy çokluğuyla reddedildi. Ancak Özgürgün Meclis toplantılarına katılmamayı sürdürdü ve milletvekilliği, 23 Ocak 2022’deki erken genel seçimde aday olmaması üzerine bitti.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 11:09