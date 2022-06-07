‘Geçinmek zorlaştı’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, enflasyondan en çok dar gelirli vatandaşların etkilendiğini belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda buluna Deniz, “Bugünkü şartlarda mevcut asgari ücretle geçinmek cambazlıktır, sihirbazlıktır” dedi.

Asgari ücretin işe ilk giriş maaşı olduğunu da vurgulayan Deniz, “Ülkemizde bazı yanlışlıklar var, bunların düzeltilmesini istiyoruz...” ifadelerini kullandı.

Deniz, çalışanların yüzde 80’inin yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını aktararak, “Bu da ülkemizin fakir olduğunu gösterir” diye konuştu.

KTTO Başkanı Deniz, enflasyondan en çok dar gelirli vatandaşların etkilendiğini belirterek, asgari ücretin artmasıyla birlikte enflasyonun da yükseleceğini dile getirdi.

Deniz, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar yapmadığımız, yapmak istemediğimiz, bahaneler uydurduğumuz yapısal reformları gecikmeden uygulamamız gerekiyor. Bir devletsek, kamunun işleyişindeki verimliliği artırmamız lazım... Bu sorunları halletme yönüne gitmezsek, kavgayı devam ettirirsek daha kötü durumlarda olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Tek ses, tek yürek olmalıyız.”

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 09:59