Ara emri duruşması yarın devam edecek

Cypromer Limited direktörü Hüseyin Tüfekçi, borçlu olduğu Universal Bank’ın hileyle mahkemeden hüküm aldığını ileri sürerek konuyu yargıya taşıdı.

Mahkemenin borcuyla ilgili verdiği hükmün durdurulmasını talep eden Tüfekçi, avukatları aracılığıyla ara emri başvurusunda bulundu.

Yapılan ara emri başvurusuyla ilgili duruşma dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmada Universal Bank’ın hüküm almak için mahkemeye sunduğu borç evraklarının

2 milyon 562 bin TL olarak gösterildiği belirtildi. Merkez Bankası kayıtlarında ise borç miktarının 2 milyon 190 TL olarak görüldüğü aktarıldı.



Tanık dinlendi

Duruşmanın dünkü oturumunda Merkez Bankası yetkilisi Mahmut Halkseven tanık olarak dinlendi.

Halkseven, Universal Bankası’nın davacının kredisini donuk hesaba atmaması nedeniyle uyarıldığını belirtti.

Tüfekçi’nin 10 adet 100 bin Euro’luk teminat mektubuyla ilgili de şikâyette bulunduğunu ve bankanın muhasebesinde sadece 5 teminat mektubu ile ilgili kayıt bulunduğunu söyledi. Halkseven, bankanın, Bankacılık Yasası’nın 50’inci maddesine aykırı hareket ettiğinden polise bildirimde bulunulduğunu mahkemeye aktardı.

5 ayrı soruşturma açıldı

Tüfekçi’nin avukatı Kemal Şentürkler ise Mali Şube tarafından banka ve yetkililerinin aleyhine 5 ayrı soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Şentürkler, hile ile alınan bu hüküm için geçici ara emri verilmesini talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran, davayı 8 Haziran’a erteledi.