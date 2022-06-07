Ciddi artış var

Fileleftheros gazetesi, Baf ve Larnaka Havaalanlarına Mayıs ayında gelen yolcu sayısında, rekor artış kaydedildiğini açıkladı..

Gazete, her iki havaalanında da Mayıs ayında toplam 885 bin yolcunun geliş gidiş yaptığını, bu rakamın, geçtiğimiz yılki rakamdan 634 bin fazla olduğunu vurguladı.

558 bin yolcunun Larnaka ve 325 bin yolcunun ise Baf havaalanını kullandıklarını aktaran gazete, Larnaka Havaalanı'nda 141 bin kişiyle ve Baf Havaalanı'nda ise 160 bin kişiyle Birleşik Krallık yolcularının ilk sırada yer aldıklarını belirtti.

Haberde ayrıca, yılın ilk beş aylık döneminde yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcunun her iki havaalanını kullandıkları da vurgulandı.