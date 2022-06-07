Yoldan çıktı ATM’ye daldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada dikkatsiz sürüş yapan Mürüvet Elçik isimli öğretmen, üniversite öğrencisi Gölgem Kaderli yönetimindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak savrulan Kaderli yönetimindeki araç kaldırım üzerinde bulunan ATM’ye daldı. Kaza sonucu hafif yaralanan Kaderli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Kaza esnasında ATM önünde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, kazaya şahit olanlar şaşkınlığa uğradı.

Büyük bir gürültüyle irkilen Kemal Aşık Caddesi sakinleri kazanın hafif bir yaralanmayla atlatılmasının şans olduğunu söyledi.

Kavşakta durmayınca kazaya neden oldu

Polis Basın Bültenine göre kaza dün saat 17.20 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldi. Şht. Mehmet Münir Mustafa Sokak üzerinde yönetimindeki GS 700 plakalı araç ile seyreden Mürüvet Elçik, Kemal Aşık Caddesi’ne geldiğinde kavşakta durmayarak geçiş yaptı. Sürücü bu esnada Kemal Aşık Caddesi üzerinde sağ şeritte seyreden Gölgem Kaderli yönetimindeki PF 440 plakalı araca çarptı.

Kazanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 440 plakalı araç, yolun solundan çıkarak kaldırım üzerine bulunan PTT’ye ait ATM cihazına çarpıp durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan PF 440 plakalı araç sürücüsü Gölgem Kaderli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü acil serviste yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kaza sonucu ATM’de 5 bin, PF 440 plakalı araçta 15 bin ve GS 700 plakalı araçta bin TL tutarında hasar meydana geldi.

Kaza esnasında ATM önünde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlendi. Lefkoşa Trafik Şubesi Amiri Polis Müfettişi Mehmet Özatılgan ve ekibi kaza mahallinde detaylı inceleme taptı, rapor tutarak soruşturma başlattı.