Ek mesai ödemelerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

(Kıb-Tek) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ile Hüseyin İnce dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde itham edildi.

İddia makamı sanıklar aleyhine 500 dava getirirken, Erdoğan ile İnce suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Davaların tek tek okunup ithamın yapılmasının ardından savcılık, duruşmaların yapılacağını belirterek, sanıkların yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Ağır ceza heyeti, her iki sanığı yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Usulsüz işlemler yargıda

Görevde olduğu 2018 yılında şoförüne fazladan ek mesai verdirerek yasaları ihlal ettiği öne sürülen Erdoğan ‘Elektrik İnkişaf Yasası’na aykırı davranış’, ‘yalan beyan ve raporu hazırlama’, ‘evrak sahteleme ve tedavüle sürme’, ‘yetki aşımı’, ‘kurumun zarar uğratılması’ suçları başta olmak üzere 500 davadan yargılanacak.

Erdoğan, 2016 Haziran-2018 Ocak tarihleri arasında şoförü Hüseyin İnce’nin yüzde 25 oranında alması gereken ek mesai ödeneğini yüzde yüzlük tutara göre ödeyerek, sahtekârlıkla 61 bin 423 TL temin etmesine olanak sağladığı iddia ediliyor.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun raporunda Hüseyin İnce ise 3 bin 247,65 TL’lik meblağdan sorumlu tutuluyor.