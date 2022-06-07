Trafik felç oldu

Anıl IŞIK

Toplumsal Varoluş Platformu’ndan bazı temsilciler, ülkedeki zamları, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapıldığı savunulan müdahaleleri protesto etmek için, dün, Cumhuriyet Meclis önünde, “araçlı uyarı eylemi” yaptı.

Araçlarıyla Meclis önüne gelen Platformdan bazı temsilciler, Meclis önündeki yolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, trafiğin en yoğun olduğu hafta başında başkent merkezinde trafik akışını büyük ölçüde etkiledi.

Platform, “Hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle bugün Meclis önünde “uyarı eylemi” düzenleyeceğini açıklamıştı.

Eyleme kimler katıldı

Meclis önündeki araçlı uyarı eylemine, Toplumsal Varoluş Platformu üyesi Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) ile Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonuna (Türk-Sen) bağlı örgütlerden yönetim kurulları üyeleri katıldı.

Erhürman’dan eyleme destek

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da eylemcilerin yanına giderek, burada basına kısa bir açıklama yaptı, eylem yapan Platforma destek bildirdi.

Eylemde, Platform adına basın açıklaması Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga tarafından okundu. Meclis önünde eyleme katılan Platform temsilcilerinin üzerlerinde “yoksullaşmaya hayır” yazılı t-shirtler, araçlarında da “para yok, benzin yok” yazılı posterler olduğu gözlemlenirken, eylem sırasında, “Hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları atıldı. Eylem sırasında, fenalaşan bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 11:05