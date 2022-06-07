Faturalar bekletiliyor

Suna ERDEN

Dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Kıb-Tek’in üretim maliyetlerinin sürekli arttığı ve yeni bir zammın kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; geçtiğimiz haftanın hesaplamasına göre kilovat saatini 3 lira 30 kuruşa mal eden ve faturalara 2.30’dan yansıtan Kıb-Tek yakıt almakta zorlanıyor, AKSA’ya biriken borçları ödeyemiyor ve ülkenin ihtiyacı kadar üretim yapamıyor.

Yeni haftanın başında petrol fiyatlarının daha da yükselmesi üzerine Kıb-Tek’in Mayıs faturalarının dağıtımını geciktirmesi ‘yeni maliyet hesaplamasına’ bağlanıyor.

Erhürman uyardı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün yaptığı açıklamada “Mayıs ayı elektrik faturalarının altı gün gecikmesinin sebebi açıklandı. Mayıs ayında yeni bir zam var” dedi. Erhürman, hükümeti uyaran açıklamasında şunları kaydetti:

“ Bu zam hangi zam? Sn. Sucuoğlu döneminde indirileceği söylenip de sonra "sadece Mart ayı için indirdik" denilen değil. O dönemdeki okkalı zam Mayıs'a zaten yansıdı. Şimdi onun üstüne yeni bir zamdan söz ediliyor!

“Esas vahamet Haziran faturalarında görülecek. Klimalar şimdi çalışmaya başladı. Ve özellikle akaryakıtla birleştiği zaman elektrik bu ülkede yurttaşları da, esnafı da, üreticileri de bitirecek! Maliye ya şimdi harekete geçecek ya da Temmuzu bulduğumuzda her şey için çok geç olacak! Uyarıyorum!”

Fiyat ayarlaması yapılıyor

Bu arada Kıb-Tek Genel Müdürlüğü dün yaptığı yazılı açıklamayla zam söylemlerini doğruladı.

Kıb-Tek, mayıs ayı tüketimlerini faturalama işleminin, “yakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklanan fiyat düzenlemesi yapılması ve yapılacak düzenlemeden abonelere yansıyacak miktarın en düşük seviyede olacak şekilde ayarlayabilmesi adına yapılan çalışmalar nedeni ile geciktiğini” duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Faturalama işlemlerinde erken ve/veya geç okuma durumlarında aboneleri mağdur edecek herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı” da kaydedildi.

Açıklamada, “Faturalama işlemlerinde tüm hesaplamalar 30 gün üzerinden yapılmaktadır. Gerek 250-500-750-1000 ve üzeri dilimler gerekse maktu ücret ve sokak aydınlatma bedelleri tümü 30 gün orantısı ile yapılmaktadır. Geç faturalama yapılması durumunda 250 dilim aralıkları orantılı olarak yansıyacak ve abonelerimize sorun yaratmayacaktır. Yine ayni şekilde yaşanan gecikme bir sonraki okuma döneminde 30 gün değil daha erken olacaktır” denildi.

Üretim yetersiz

Öte yandan Kıb-Tek’in geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu dönüşümlü elektrik kesintileri dün de devam etti.

Ülke genelinde dün saat 17.00'de başlayan ve birer saat şeklinde uygulanan elektrik kesintileri 22.00'ye kadar sürdü.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada, kesintilerin üretim yetersizliğinden kaynaklandığı vurgulanırken, dönüşümlü kesintilerin bugün de sürüp sürmeyeceğine dair açıklama yapılmadı.