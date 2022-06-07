Vekiller dikkatlice okuyacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarını ele aldı. Ancak

Bazı değişiklikler öngören 3 yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler esnasında Meclis Başkanı Zorlu Töre ile muhalefet arasında oy sayımı gerginliği yaşandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre verilen oyların daha yüksek olduğunu söylerken, Muhalefet ise ret oylarının yüksek olduğunu iddia ederek, ayağa kalktı ve Töre’den tekrar saymasını istedi.

Muhalefetin itirazları sonrasında ilk üç yasa tasarısının ivediliği geri çekildi.

İlk olarak onaya sunuşlar bölümünde, Başbakanlığın Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

Bu sırada söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekillerinin ivedilik istenen yasa tasarılarını okumadıklarını düşündüğünü söyledi.

Yasa tasarılarının reformu değil otoriteleşmeyi sağlayacağını savunan Erhürman, yasa tasarılarının komiteden geçmeyeceğini, “bunun olabilecek bir şey olmadığını” söyledi.

“Düşünce özgürlüğünün kullanılamaz hale getirilmesi acil ihtiyaç mıdır?” diye soran Erhürman, yasa tasarılarından birini okuyarak, “ ‘kitle iletişim araçlarında oluşturan iletiyi yayınlayan kişi suç işlemiş olacak’ diye bir madde var, bunu okumuş olamazsınız” dedi.

Yasa tasarılarının geri çekilmesini isteyen Erhürman, “Bu yapılırsa Meclis'in havası çok değişir” dedi.

Yasa tasarılarında bulunan ‘Yasayla kurulan devlet’ ve ‘hoşnutsuzluk yaratmak’ ifadelerini eleştiren Erhürman, bu ifadelerin günümüze dair değil bir asır öncesine, İngiliz sömürge dönemine ait olduğunu söyledi.

“Temel hak ve özgürlükleri iğdiş eden şeylerdir bunlar. Bu yasa tasarıları Meclis ’ten geçmeyecektir. Saçmalığın dibine vurdunuz” diyen Erhürman, hoşnutsuzluk yaratmadan nasıl muhalefet yapılacağını sordu.

Baybars: Özsaygıya zarar verildi

Daha sonra söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri Kıbrıslı Türklerin özsaygısına zarar verildiğini, verilmeye devam ettiğini iddia etti.

Baybars, hükümetin, Kıbrıs Türk halkına saygısı olmadığını savunarak, “İçinde ne yazdığını bilmediğiniz, üç yasa tasarısını önümüze getirdiniz. Ülkede demokrasi ve siyaset, ekonomik kriz var. Bunlara çözüm bulmak yerine sesimizi, toplumun sesini kısmaya çalışıyorsunuz” iddiasında bulundu.

Demokrasi ve halkın menfaatinin düşünülmediğini ileri süren Baybars, “Kendi meşruluğunuzu sorgulamalı ve ülkeye pompaladığınız umutsuzluktan dolayı özür dilemeniz lazım” dedi.

Baybars, insanların özgürce konuşmalarının engellenmeye çalışıldığını, Kıbrıs Türk toplumunun illiklerine işlemiş olan demokrasinin ayaklar altına alınmak istendiğini savundu.

“Hükümetin ilk getirdiği ivediliğin bu yasa tasarıları mı olması gerekiyor, en acil sorun bu mu?” diye soran Baybars, ekonomik sorunlara işaret etti.

Baybars, yasa tasarılarıyla temel hak ve özgürlüklere müdahale edildiğini, tutarsız olduğunu ileri sürerek, ivediliğin geri çekilmesini talep etti.

Üstel: Reform hükümeti olarak göreve başladık

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin icraat ve reform hükümeti olarak göreve başladığını söyleyerek, yasaların komitelerde tartışılarak Meclis’e geleceğini belirtti.

Üstel, yasaların 1920’li yıllarda İngiliz döneminde yapıldığını, birbiriyle çelişkili olduğunu, bazı kelimelerde haklı olunabileceğini, bunları güncellemek ve iyileştirmek için getirdiklerini belirtti.

Bazı mikrofonlar çalışmadı

Bu sırada bazı milletvekillerinin mikrofonlarının çalışmaması tartışmalara yol açarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, herhangi bir kasıt olmadığını, teknik sorun yaşandığını söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, oylama yapılacağını açıkladı.

Erhürman’ın önerisi reddedildi

Daha sonra oylama yapıldı ancak tartışmalar üzerine sonuç açıklanmadı.

Bu sırada Erhürman’ın Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkerenin geri çekilmesine yönelik önerisi görüşülerek reddedildi.

Üstel’den Hasipoğlu’ne görevlendirme

Başbakan Ünal Üstel de söz alarak, ülkenin ihtiyacı olanın birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Getirdikleri yasaların güncellenmesi gerektiğini, eksiklikler olabileceğini, yasaları hazırlayanların teknik kişiler olduğunu dile getiren Üstel, 2007’de yapılan değişikliklerde de eksiklikler olduğunu ve bu yasa tasarılarının uyum ve güncelleme için hazırlandığını belirtti.

Muhalefetin tavrını gördükten sonra bir öneride bulunmak istediğini kaydeden Üstel, bu noktada iktidardan bir hukukçu, ana muhalefet partisinden bir hukukçu ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın yasa tasarılarını incelemesi ve haftaya yeniden görüşülmesi önerisinde bulundu.

Değişik kesimlerin görüşleri alınarak hazırlanan bu yasalara ülkenin ihtiyacı olduğunu ifade eden Üstel, kendi partisinden Oğuzhan Hasioğlu'na görev vereceğini de açıkladı.

Önerinin ardından Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Müfsidane Yayınlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanlarının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarılarının için ivediliği geri çekildi.

Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik

Cumhuriyet Meclisi’nde, öğretmen ihtiyacı sebebiyle hazırlanan ve kadro sayılarının artırılmasını öngören Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komide ivedilikle görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. CTP ve HP oylamada olumlu oy kullandı.

Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle komitede görüşülmesi oy birliğiyle oylandı. CTP ve HP ivediliğe onay verdi.

Şahali: Kadrolar güncellenmeli

CTP milletvekili Erkut Şahali, “Bu ülkenin ülkeyi ileriye taşıyacak yasalara ihtiyacı var” diyerek, kadroların güncellenmesinin gereklilik olduğunu söyledi.

Erkut Şahali, Türkiye ile imzalanan protokolde Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihi anlamını yitirmesi anlamına gelen bazı düzenlemeler olduğunu savunarak, “Protokolde yer almaması gereken bir konu ileriye götürülmemeli” dedi.

Rogers: Okullar öğretmensiz kalmasın

HP milletvekili Jale Refik Rogers de Genel Kurulda söz aldı.

Rogers, eğitimdeki sorunlara değindiği konuşmasında, ilgili yasa tasarısı ile kadro artırımı yapıldıktan sonra sınavların da zamanında yapılması, okulların öğretmensiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler: Türkiye 112 milyon TL aktardı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yeni cezaevi için 112 milyon TL’ye yakın mali kaynağın Türkiye’den aktarıldığı, biten binaya teşkilat yasasında eksiklik olduğu ve diğer eksiklikler nedeniyle taşınılamadığını söyledi.

Öztürkler, “Rötuşları yapıp, konuyu buraya getirmek de bana, daha çağdaş ve modern bir cezaevi buradaki insanların yeniden topluma kazandırılması önemli” dedi.

Üstel: Yasa hazır olmayınca…

Başbakan Ünal Üstel de, binanın 2 yıldır tamamlandığını ancak teşkilat yasası hazır olmadığından yeni cezaevine taşınılamadığını söyledi.

Üstel, “En öncelikli yasalarımızdan biri de bu. Yeni cezaevine taşınmak gereklilik. 350 tutuklu yerine 700 civarında kişi barındırılıyor” dedi.

Üstel, Haziran’ın 15’ine kadar elektronik sorunlarının da giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tezkereler onaylandı

Cumhuriyet Meclisi’nde bazı tasarıların komitede ivedilikle görüşülmesi için sunulan tezkereler onaylandı.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. İvedilik istemlerine CTP ve HP milletvekilleri olumsuz oy kullandı.

Atun: Konut stoku eritilmeli

Maliye Bakanı Sunat Atun, konut stokunun eritilmesi için bu tür yasalar yapıldığını söyledi. Atun, ülke gençlerinin makul fiyata ev bulabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, imar maliyetini karşılayacak, toplu konut edindirme projenin Başbakanın gündeminde olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, ekonomideki çarkların dökülmesi için böyle bir yasa yapıldığını, bunu tamamlayacak yasanın Emlakçılar Birliği yasası olduğunu söyledi.

Konuta talebin arttığını belirten Üstel, “Ülke insanımızın da konut sahibi olabilmesi için sosyal konut projesini hayata geçirmek için çalışacağız” dedi.

Komitede değişiklikler

Öte yandan UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Emrah Yeşilırmak ve Ahmet Savaşan; İzlem Gürçağ Altuğra ile Ziya Öztürkler’in bakan olması nedeniyle boşalan komite üyeliklerine görevlendirildi.