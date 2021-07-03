Panik havası

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve beraberindeki bir heyet dün ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ve Yunanistan Büyükelçisi Teoharis Lalakos’u ziyaret etti.

Alithia gazetesi, “Joe Biden Maraş İçin Türkiye’ye Baskı Yapacak” başlığı altında verdiği haberinde, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve beraberindeki heyetin, kapalı bölge Maraş konusunda şikayetlerini dile getirmek üzere ABD Büyükelçisi Judith Garber’la görüştüklerini yazdı.

Habere göre Yoannu dünkü açıklamasında, Garber’a gerçekleştirdikleri ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililerin, kapalı bölge Maraş konusunda tutum değiştirmesini sağlamak adına Türkiye’ye yoğun baskı yapmalarını talep ettiklerini açıkladı.

Garber’ın kendilerine, ABD’nin Ankara Büyükelçisinin kapalı bölge Maraş konusunu gündeme getirdiğini ve ABD’nin bu konuda elinden gelen her şeyi yapacağını söylediğini iddia eden Yoannu, ABD’nin bu konuda Türkiye’ye baskı uygulayacağını öne sürdü.

Yoannu açıklamasında, Yunan Büyükelçiyle gerçekleştirdikleri görüşmeye de değindi ve Yunanistan’ın bu konudaki desteğinin her zaman var olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 03:20