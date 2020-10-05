Netaş ilk sırada

Piyasalar bugün yeni bir haftaya hazırlanırken, geride bırakılan son 7 günde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,86 kazançla 1.145,03 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 1.112,39 puanı, en yüksek 1.155,38 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,30 artışla 1.193,07 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 kazançla 1.708,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 primle 1.043,29 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,95 değerle 1.819,95 puana yükseldi.

Netaş Telekomünikasyon en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 21,45 ile Netaş Telekomünikasyon oldu. Onu yüzde 17,19 ile Akiş GMYO, yüzde 15,66 ile Borusan Mannesmann izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 2,91 ile Pınar Et ve Un, yüzde 2,27 ile Zorlu Enerji, yüzde 2,17 ile Tekfen Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 19 milyar 213 milyon lirayla Şişecam, 10 milyar 81 milyon lirayla ASELSAN, 9 milyar 236 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 42 milyar 109 milyon lirayla BİM Mağazalar, 41 milyar 952 milyon lirayla ASELSAN ve 38 milyar 528 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 4,10 kazançla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3 bin 147 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 9,0890 liraya çıktı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.



Hisse senetlerinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında son iki haftada "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Netaş Telekom. 20,50 16,88 21,45

Akiş GMYO 3,34 2,85 17,19

Borusan Mannesmann 15,95 13,79 15,66

Gübre Fabrik. 32,60 28,56 14,15

Çelebi 77,75 68,85 12,93



Brisa 12,84 11,50 11,65Alarko GMYO 17,87 16,17 10,51Aksa Enerji 6,42 5,81 10,50Çimsa 13,65 12,41 9,99Pınar Süt 21,38 19,58 9,19(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)Pınar Et Ve Un 25,38 26,14 -2,91Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27Tekfen Holding 14,87 15,20 -2,17Vakıflar Bankası 4,10 4,18 -1,91Hektaş 12,38 12,62 -1,90T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79T. Halk Bankası 5,07 5,16 -1,74Torunlar GMYO 3,59 3,65 -1,64Gözde Girişim 5,66 5,75 -1,57Ford Otosan 85,85 87,20 -1,55