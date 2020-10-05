Tüm önlemler alınacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) propaganda sürecine yönelik önlemlerin yanında, seçim gününe yönelik gerekli tedbir alacağını belirterek, herkese yurttaşlık görevini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Akıncı Gazimağusa bölgesinde Baflılar (Maksim) Kahvesinde yurttaşlarla buluştu, ardından da Karakol-Sakarya bölgesindeki dükkanları gezerek esnafla buluştu.

YSK’nın propaganda sürecine yönelik önlemlerin yanında, seçim gününe yönelik gerekli tedbir alacağını kaydeden Akıncı, herkese yurttaşlık görevini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Akıncı, sosyal mesafeye dikkat edileceğini, sürekli havalandırmanın olacağını, her yurttaşa ayrı ayrı tek kullanımlık eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsattı.

11 Ekim seçimlerinin hemen ertesi günü ortaokul ve liselerin açılacak olması nedeniyle bazı yurttaşların temizlik ve hijyen açısından endişe belirtmeleri üzerine, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ile temasa geçildiğini ve seçim gecesi sayımın hemen ardından tüm okullarda temizliğin yapılması için gereken önlemlerin alındığı bilgisinin kendilerine aktarıldığını anımsatan Akıncı, kendisinin de bu konuda gerekli girişimleri yapacağını söyledi.



Yurttaşların susuzluktan şikayet ederek bu konuda görüşünün sorulması üzerine Akıncı, daha önce çeşitli defalar da belirttiği gibi, Türkiye’den gelen suya teşekkür ettiklerini ancak kendi yerel kaynaklarımızı korumanın da önemli olduğunu vurguladı. Akıncı, “Türkiye’den su getiren boruda meydana gelen arızanın bir ayda giderileceği açıklanmıştı ancak 9 ayda giderilebiliyor” diyerek, bu nedenle toprağımıza düşen her damla suyu muhafaza etmenin koşullarını yaratmak gerektiğini kaydetti.

Gençlerle bir araya geldi

Öte yandan Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Gazimağusa’da bir araya geldiği gençlerle sohbet edip, gençlerin sorularını yanıtladı ve görüşlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası hukuk içinde, kendi özgür ve özgün kimlikleri ile çağdaş medeni bir düzende yaşamalarının en doğal hakkı olacağını belirterek, Kıbrıs sorunun çözümünün de en çok gençlerimizin yararına olacağını vurguladı.

Salgın sürecinin etkilediği bir ortamda Kıbrıs Türk halkının geleceğinin belirleneceği kader seçimine bir hafta kaldığını belirten Akıncı, 45 yıldır aktif siyasetin içinde biri olarak bu kadar müdahaleli bir seçim yaşamadığını söyledi. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini belirten Akıncı, bu seçimlerin aynı zamanda onur seçimi de olacağını ifade etti.

Akıncı, demokratik, çağdaş, medeni, laik ve Atatürkçü yaşam biçimine sahip Kıbrıs Türk halkının bunu gelecekte Avrupa Birliği ailesi içinde de sürdürmek istediğini, bu nedenle seçimlerin aynı zamanda bir hayat biçiminin de seçimi olacağını belirtti. Akıncı, “Bu seçimler ayrıca Federal çözüm yolunda ilerleyecek miyiz, yoksa alt yönetim algısı daha da mı pekişecek, aynı zamanda onun da seçimi olacaktır” dedi.