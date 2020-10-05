‘Daha adil bir yapı olmalıydı’

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde proaktif politika izleyeceğini söyledi. Kudret Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Kudret Özersay katıldığı bir programda vizyonunun temelinden bahsederken “Bayrak önemli bir semboldür, önemserim ama her yeri bayrak donatarak vatandaşın devlete sahip çıkmasını sağlayamazsınız, hizmetle sağlayabilirsiniz. İkincisi ise dış politikada proaktif bir politika ve diplomasi ortaya koymamız gerekir. Benim Cumhurbaşkanlığı vizyonumun temel parçası budur” dedi.

Kudret Özersay, deniz yetki alanlarıyla ilgili 2000’li yıllarında başından itibaren Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, şöyle devam etti: “Kıbrıs Rum tarafı komşu devletlerle anlaşmalar yapmaya başladığında biz sürekli bir cümleyi tekrar ettik ve ‘Önce Kıbrıs sorunu çözülsün’ dedik ve sürekli protesto ettik. Protesto mektupları yazarak BM’ye Rum tarafını şikâyet ettik ama onlar bundan hareketle yeni fiili bir durum yaratarak ilerlemeye devam etti. Proaktif siyasete son dönemde geçebildik, sahada da dengeyi sağlama adımlarını yeni yeni atabildik. Bu açıdan biraz geç kaldığımızı düşünüyorum, proaktif bir siyaset ve dış politikaya 2011’de Türkiye’yle Kıta Sahanlığı Anlaşması’nı imzaladığımızda geçebildik.”

Çok daha iyi bir yerde olabilirdik



2004’te Annan Planı referandumu ertesinde Kıbrıs Türk halkının net bir biçimde kökenine bakmaksızın kendi kaderini belirleme (self determinasyon) hakkını kullandığını söyleyen Özersay,o iradenin ertesinde aynı zeminde ve şekilde müzakereye devam edilmemesinin gerektiğini belirtti.İçeride ve dışarıda bazı şeyler daha farklı yapılmış olsaydı KKTC olarak çok daha iyi bir yerde olunabileceğini ifade eden Özersay, “İçeride daha adil bir yapı kurmuş olsaydık, bence Kıbrıs Türk halkı bugün KKTC’ye daha fazla sahip çıkardı. İçeride adalete ve hak gaspına dair sorunlarımız oldu. Bir görüşü ve kişiyi suçlamadan söylüyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde devlet vatandaşına hizmet verebildiği oranda devlettir. Bunu yapabildiği oranda vatandaş devletine sahip çıkar. Bu açıdan daha iyi bir noktada olmamız gerekirdi” dedi.