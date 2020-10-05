"Cumhurbaşkanı tecrübeli olmalı"

Önemli nokta alt yönetim algısı
Öte yandan Denktaş, bir TV programına katıldı. Denktaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Görüşmeler süreci içerisinde 1974'ten itibaren şu hata yapıldı bu hata yapıldı demek doğru değildir. Konjektürel değerlendirmek gerekir, o tarihte alınan kararlar o dönemde geçerliydi. Şimdi o tarihi algılamamız doğru değil. Bütün bu süreç içerisinde bizim bıraktığımız ve üstüne düşünmediğimiz bir olay var, o da alt yönetim algısıdır. Nedir alt yönetimden kurtulmak, ne demektir buna değinmek istiyorum. Bütün sorunların en önemli noktası alt yönetim algısıdır. Güney Kıbrıs’ın İnsan Hakları Mahkemesi’nde elde ettiği birkaç karar ile Kıbrıs Türk tarafının alt yönetim olduğu vurgulandı. Rumlar, ‘Türkiye ne derse KKTC onu yapar, onun için de sorumlu Türkiye’dir’ algısını yarattılar. Özne Türkiye'dir, Kıbrıslı Türkler sorumlu değildir. O günden beridir Rum tarafı Türk tarafını muhatap almaya çalışmaktadır. O dönemden itibaren Rum ve Yunan ikilisi, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hapsetme çabası içerisindedir. Biz de Rum tarafının, ‘Kıbrıslı Türklerin kendi kendine karar alma yetkisi yoktur’ algısını maalesef güçlendirdik. Bu hâlâ devam ediyor.”
Önemli nokta alt yönetim algısı
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