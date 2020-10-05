Büyük başarı

ABD’de yapılan araştırmalar neticesinde, sağlık alanında 40 yaş altı sağlık bilim adamları arasında ilk 30’a girenlerden biri de Kıbrıslı Türk Sabah Öney oldu. Öney’in başarısı büyük bir memnuniyet yarattı.

Öney’in bu başarısı ABD’de İş ve Finans konusunda yayınlanan ve 15 değişik dilde yayın yapan dünyanın en büyük ve en prestijli web sitelerinden biri olan ‘business insider’ sitesinde şöyle yer aldı:



“Sabah Öney, Fulbright Burs Programı kapsamında genetik okumak için Kuzey Kıbrıs'tan ABD'ye gittikten sonra bilim insanı olarak kariyerine başladı. Duke Üniversitesi'nde genetik ve genomik alanında doktorasını alarak kariyerine devam etti. Oradan prostat kanserini tedavi etmeye odaklanan bir şirket kurdu. Ancak iki yıl sonra, bilim ve iş dünyası arasındaki kopukluk hakkında zor bir ders aldı. Sabah Öney’e göre "Dünyadaki en iyi bilime sahip olabilirsiniz, ancak yatırımcıların dilini konuşamıyorsanız ve gereken kaynakları harekete geçiremiyorsanız, yatırımcılarla hastaları arasındaki bağ kopar." Böylece Sabah Öney, Stanford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans (MBA) programına katıldı ve daha sonra sağlık devi Roche tarafından satın alınan bir girişime katıldı. Orada birkaç yıl geçirdikten sonra, hastalıklar için yeni tedaviler geliştirmeye odaklandı. "Tutkum terapötik bilim ve hayatımın geri kalanını hastalıkları iyileştiren ilaçlar geliştirerek geçirmek istiyorum." dedi. Sabah Öney, 2016 yılında Alzheimer hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için vücudun bağışıklık sisteminden yararlanmaya çalışan Alector'a katıldı. Şirketin iş geliştirmeden sorumlu direktörü olan Öney, 2019'da çalkantılı bir pazar ve hükümetin kapatılması sırasında şirketin halka açılmasına yardımcı oldu. Bilindiği üzere Alzheimer gibi hastalıklar için yeni tedaviler geliştirmek kolay bir iş değil. Sabah Öney, Alector firmasındaki işini insanlara, yatırımcılara, çalışanlara ve halka şirketin nörodejeneratif hastalıklara yaklaşımının neden farklı olduğunu anlatmak olarak görüyor. Alector'un frontotemporal demans durumunu tedavi etmek için kullandığı öncü ilaç, geç dönem denemelerinde olup, gelecek yıl içinde önemli veriler sunması bekleniyor. Sabah Öney, "Benim rolüm özellikle, Alzheimer hastalığında şu ana kadar bulunan her ilacın neden başarısız olduğu dünyayla anlatmak," dedi ve ekledi "Bu yenilikçi bir yaklaşım ve zaman ve paranıza değer bir yatırım çünkü burada bu hastalar için gerçek bir fark yaratma şansımız var."