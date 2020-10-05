‘Tek yol BM içinde çözüm’

İngiliz Yüksek Komiseri Stehpen Lillie “Birleşik Krallığın, Kıbrıs sorununun çözüm temellerinin atılacağı, beklenmekte olan bir altılı (BM, Birleşik Krallık, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler) görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Lillie, Haravgi’ye verdiği söyleşide, İngiltere’nin, garantör güç olması hasebiyle Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif almak niyetinde olup olmadığı sorusuna “evet” dedi, özetle şöyle devam etti:



“Tabii müzakerelerin yenden başlaması inisiyatifleri öncelikle Kıbrıs halkı tarafından, liderlikleriyle birlikte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tarafından alınmalıdır. Kıbrıs halkı buna karar alırsa Birleşik Krallık, bir garantör güç, BM Güvenlik Konseyi üyesi ve Kıbrıs’ın ezeli dostu olarak bu kararı destekler. Bildiğiniz gibi Kuzey’deki cumhurbaşkanı seçiminden sonra bir altılı görüşme yapılması umut ediliyor. Birleşik Krallık olarak, davet edilirsek, katılmaya olumlu cevap vereceğimiz inancındayım.”

Almanya’ya destek

İngiltere’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkındaki düşünceleri ve bu konuda Türk hükümeti ile iletişim kurup kurmadığı sorusuna, Birleşik Krallık açısından arzu edilen senaryonun, Doğu Akdeniz’i oluşturan bütün tarafların bir çözüm bulmak için görüşmeye yönlenmesi olduğunu, bu nedenle Almanya’nın bu yöndeki inisiyatifini desteklediklerini söyleyen Lillie, Kıbrıs meselesinde ise tek yolun BM içinde çözüm olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in açıkladığı gibi Doğu Akdeniz konulu bir bölgesel zirve konusundaki görüşü sorulan Lillie, İngiltere’nin ilke olarak, gerilimi azaltıp diyaloğu güçlendirecek her türlü inisiyatif ve hareketten yana olduğuna işaret ederek “Doğu Akdeniz’de barış hakim olduğunu görmek istiyoruz. Bu nedenle bütün tarafları anlaşmazlıklarının çözümüne yaklaştıracak bir zirve düzenlenirse Birleşik Krallığın buna destek vermemesine bir sebep göremiyorum” dedi.

İngiltere’nin, BM veya diğer uluslararası veya bölgesel örgütler çerçevesindeki anlaşmazlıkları çözme çabasına cesaret vermekte, desteklemekte ve katılmakta olduğunu belirten Lillie “AB şemsiyesi altında düzenlenecek bir toplantı için gelecek davet her zaman hoş karşılanır ancak Birleşik Krallığın katılmasının gerekmediğini düşünüyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 10:50