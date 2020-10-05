Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “Tek çarenin federasyon olduğunu” savunanlara Budha hikayesiyle yanıt verdi.
Arıklı “Bizdeki federalistler de KKTC gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Dahası kabullenemedikleri KKTC’nin başına geçmek için kendilerini yırtıyorlar” ifadelerini kullandı.
Arıklı’nın paylaşımı şöyle: “Ben sıklıkla; "KKTC tanınamaz. Çünkü BM kararı var. Tek çaremiz Rumları ikna etmek ve bir federasyon kurmaktır. Başka çaremiz yoktur" diyen kişileri "Öğretilmiş çaresizlik" cenderesine düşmüş zavallılar olarak suçluyorum ya bazıları bu psikolojik kavramı hala tam anlayabilmiş değil.
Budha Siddhartha, yaşadığı bir olayın ardından başını önüne eğdi. Bir an sustu. Sonra başını kaldırıp rahiplerine baktı ve ağır ağır; “Eğer bir fikre, mutlak gerçekmiş gibi sarılırsanız, gerçeğin ta kendisi gelip kapınıza vurduğunda, o kapıyı açma ve gerçekle yüzleşme yeteneğiniz kalmaz” dedi.
Bizdeki federalistler de KKTC gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Dahası kabullenemedikleri KKTC’nin başına geçmek için kendilerini yırtıyorlar...”
bizimkiler hala ingiliz mandaciliginin etkisini atamamis gorunuyorlar kimisi askerken sivil kiyafet giymisti ona buna sut goturuyordu ne iyi bir insandi diye palikarya yalakaligi yapar kimisi ab abd rusya ingiltere somurgeciligini gormez kolonyalizmden siyrilalim diyeTC yi suclar kimisi deTC de YOS sinaviyla okuyup doktor vs olup sacmaladikca sacmalar bi namaz desek az kalir kimisi de TCden maaslari goturup kilise zangoclugundan emekli olmayi dusler