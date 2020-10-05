Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile “Tek çarenin federasyon olduğunu” savunanlara Budha hikayesiyle yanıt verdi.

Arıklı “Bizdeki federalistler de KKTC gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Dahası kabullenemedikleri KKTC’nin başına geçmek için kendilerini yırtıyorlar” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle: “Ben sıklıkla; "KKTC tanınamaz. Çünkü BM kararı var. Tek çaremiz Rumları ikna etmek ve bir federasyon kurmaktır. Başka çaremiz yoktur" diyen kişileri "Öğretilmiş çaresizlik" cenderesine düşmüş zavallılar olarak suçluyorum ya bazıları bu psikolojik kavramı hala tam anlayabilmiş değil.



Aklıma Budha'nın bir hikâyesi geldi.Budha Siddhartha, yaşadığı bir olayın ardından başını önüne eğdi. Bir an sustu. Sonra başını kaldırıp rahiplerine baktı ve ağır ağır; “Eğer bir fikre, mutlak gerçekmiş gibi sarılırsanız, gerçeğin ta kendisi gelip kapınıza vurduğunda, o kapıyı açma ve gerçekle yüzleşme yeteneğiniz kalmaz” dedi.Bizdeki federalistler de KKTC gerçeğini bir türlü kabullenemiyorlar. Dahası kabullenemedikleri KKTC’nin başına geçmek için kendilerini yırtıyorlar...”