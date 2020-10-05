5’li konferans ‘garantilendi’

Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan meselelerinde çok yakında, bir paketleşme mantığı çerçevesinde paralel prosedürler ile yoğun hareketlilik beklendiği haber verildi. Rum basını, KKTC’deki seçimlerden hemen sonra 5’li konferansın da garantilendiğini iddia etti.

Geçmişte Kıbrıs sorunu ile ilgilenmeyen Almanya’nın “şimdi Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan meselelerinde paralel ve bir noktada birleştirilecek bir çaba oluşturmak için perde gerisinde hareket ettiğine dikkat çekildi.

Fileleftheros, haberi “Aç-Kapa Prosedürler… Merkel’in NATO, BM, ABD’nin Yardımıyla Kıbrıs Sorunu, Türk-Yunan Meseleleriyle İlgili Perde Gerisi Hareketleri… Aralığa Kadar Süre” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete, Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan meselelerine mesafeli duran Berlin’in ekspres prosedürlerle anlaşmazlıkları kapatmak için inisiyatif alıyor göründüğünü belirterek “bu oyuna” NATO’nun da müdahil olduğuna dikkat çekti.

NATO için “ne zaman AB’de Türkiye konusu tartışılacak olsa Türk-Yunan meselelerinde ‘ilerlemeye’ ve ‘anlaşmaya’ dair bir açıklama yapan örgüt” ifadesini kullanan gazete, NATO’nun Türkiye ile Yunanistan arasında çatışmayı önlemek için ilgi alanına Kıbrıs sorununu da kattığına işaret etti.

Beşli konferans



Gazeteye göre, KKTC’deki Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Kıbrıs sorunu için bir Beşli Konferans düzenleneceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bölgeye gelmesiyle kısa bir ön hazırlık dönemi olacağı ve ardından, Kıbrıs sorununda bir stratejik anlaşma hedefiyle Beşli Konferans düzenleneceği kaydedildi. Kıbrıs sorununda varılacak stratejik anlaşmanın, çözüme tekabül edecek bir çerçeve olacağı ve detayların, teknik düzeyde görüşülmek üzere sonraya bırakılacağı belirtildi.Bu arada, Kıbrıs sorununun çözümünden önce doğal gaz konusunda bir uzlaşı olabilmesi için perde gerisinde formül aranmakta olduğunu yazan gazete, “bu, Ankara’nın ve müdahil şirketlerin de istediği bir harekettir. Bu, Kıbrıs sorununda prosedürün başlamasına dair gelişmeleri zorlayacak senaryo olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin katılımı

Gazete, bölge ülkelerinin katılımıyla bir Bölgesel Konferans toplanması önerisinin de perde önünde olduğuna işaret ederek, özetle şunları yazdı:

“Öneriyi ileri götürme görevini Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel üstlendi ve zirve kararlarına da eklendi. Bölgesel Konferans artık AB’nin meselesi ve dikkat edilmesi gereken şey de, Kıbrıslı Türklerin de katılmasında ısrar eden Ankara’nın tatmin edilmesi için katılımcılar konusu (Kıbrıslı Türklerin katılmasında Michel de hemfikir görünüyor). Ancak Lefkoşa bunu kabul etmiyor. Lefkoşa’nın dikkatli hareket etmesi gerek. Bölgesel Konferans’ın ajandası konusunda da birçok soru işareti var. Avrupa Konseyi kararlarına göre konferans ‘deniz bölgeleri, güvenlik, enerji, mülteciler, ve ekonomik işbirliğinin’ de aralarında bulunduğu çok taraflı çözüm gerektiren meseleleri içerebilir. Bölge ülkelerinin çoğu kendi aralarında deniz sınırları konusunda anlaştığı için bu çoklu değil ikili meseledir.

Aralık zirvesinden önce Kıbrıs sorununda ve Türk-Yunan meselelerinde gelişme olacağı ve bütün uluslararası aktörlerin bu yönde hareket edeceği açıktır. Üstünlük, BM’nin, NATO’nun ve ABD’nin yardımını isteyen Angela Merkel’de olacak.”