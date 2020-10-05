AB’ye baskı kullandı

Almanya’da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan AB Zirvesi’nde yaşanan gelişmelere ilişkin haber Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi ilgili haberi, “Zirve Toplantısına İlişkin Alman Faz Gazetesi-Kıbrıs’ın Baskısı Türkiye İçin Sert Bir Karara Yol Açtı” başlığıyla verirken, FAZ gazetesinin ilgili haberinde, AB liderler zirvesi sırasında Güney Kıbrıs’ın yaptığı baskının, Türkiye için sert bir kararın alınmasına neden olduğundan söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Brüksel muhabirine atıfta bulunulan haberde, bir çeşit sonuç bildirgesi olan Türkiye ile ilgili açıklamanın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden dolayı şu andan itibaren Türkiye’ye yaptırımların uygulanmasını isteyen ülkeler arasındaki bir uzlaşma olduğundan da söz edildi.



Bunun arkasında, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, kendi tarafından gerilimi yeniden canlandırmak için bir bahane olarak, aşırı sert bir ifade kullanabileceği” endişesinin yer aldığını yazan gazete, yaptırım uygulanmasına olanak tanıyan AB Antlaşmasındaki iki maddeye atıfta bulunulduğunu ancak yaptırımların neler olduğundan söz edilmediğini kaydetti.Anlaşma metninin, müzakereler ve bazı noktalarda Güney Kıbrıs’ın yoğun baskısıyla yapıldığından söz edilen haberde, Güney Kıbrıs’ın ayrıca yalnız olmadığını Yunanistan ve Fransa tarafından desteklendiği belirtildi.AB liderler zirvesi kapsamındaki açıklamaya atıfta bulunan FAZ gazetesi, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye BM çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümü için yapıcı müzakere etmeye çağırdığını, bu müzakerelerin ise 11 Ekim’de Kıbrıs Türk liderin seçilmesinin ardından devam etmesinin beklendiğini yazdı.FAZ gazetesi Güney Kıbrıs’ın baskısıyla, Kıbrıs’ın parçaları (Kuzey ve Güney) arasında enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin paylaşılması gerekliliğinden söz eden bir önerinin de silindiğini belirtti.