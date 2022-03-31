Hayat duracak

Ömer KADİROĞLU

Hayat pahalılığı, ardı ardına yapılan zamlar büyük bir eylemle protesto edilecek. Birçok sendika, sivil toplum örgütü ve vatandaşların katılımıyla yarın gerçekleştirilecek eylemin ilk etabı dün Başbakanlık önünde ‘zam çadırı’ kurulması ve ateş yakılmasıyla başladı. Yarınki büyük eylemde ise sendikalar eylemin yanı sıra Başbakanlık önünde miting de yapacak.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar ‘Tepkisiz Kalma’, sendikalar ise ‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’ sloganıyla yola çıkacak, eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi, Bağımsızlık Yolu,

Restorancılar Birliği, birçok işletme de destek olacak.

Sadece Lefkoşa değil, diğer illerde de eylem yapılacak. Güzelyurt sakinleri saat 19.00’da Terminal Çemberi’nde buluşacak. Eylem nedeniyle trafik bir süre kapatılacak. Gazimağusa’da ise saat 19.00’da Anıt Çemberi’nde eylem gerçekleştirilecek.

Sendikalar ve vatandaşlar Lefkoşa’da buluşacak

Eyleme katılan sendika üyeleri yarın saat 11.00 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürüyecek. Tepkisiz Kalma grubu da saat 11.00’de Sabri Orient ışıklarında toplanacak, burada sendikalara katılacak ve birlikte Başbakanlık önüne yürüyecek.

Sendikalar saat 11.30’da Başbakanlık önünde miting yapılacak.

Ekmek dağıtılacak

Bu arada sendikalar, büyük eylem öncesi dün akşam saat 18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı” kurdu, ateş yaktı. Sendikalar bugün 17.30’da ise, hem Meclis önünde, hem de çadırda, “hükümet edenlerin halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek için” ekmek dağıtılacak.

Eylemlere katılan sendikalar KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen dün toplantı yaparak, gerekçelerini açıkladı.

15 maddelik talep

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemi “hükümet edenlerin halkını düşünmeden, insafsızca yaptığı zamlara tepki koymak” için grev ve miting kararı alındığını söyledi.

Ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarının bilincinde olan sendikalar olarak öncelikle sorumluluk bilinciyle, Başbakan Faiz Sucuoğlu’yla görüşme yaparak hem kaynak ve tedbir önerileri ile taleplerini ilettiklerini ifade eden Bengihan, bu talepler arasında tüm kesimlere 2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneği verilmesi ve stabil bir muhasebe sistemine geçilmesi olduğunu belirtti.

Sundukları 15 maddelik talep listesiyle ilgili Başbakanlıktan ne yazılı, ne de sözlü cevap aldıklarını anlatan Bengihan, “Her türlü diyalog yolunu denedik, ama gördük ki biz yardım elini uzattıkça hükümet zam yapmaya devam ediyor” dedi.

Hükümeti bu durum nedeniyle “halk düşmanı” olarak tanımlayan Bengihan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarında pandemi, kriz ve savaşı gerekçe gösterdiğini ifade ederek, Sucuoğlu’nun bunları son seçim çalışmalarında da bildiğini ve o dönemde “iktidar bizim işimiz, geleceğe yürüyoruz” dediğini söyledi.

Halkın zamlarla yoksullaştırıldığını ve karanlığa mahkûm edildiğini kaydeden Bengihan, sendikalar olarak yaşananlara seyirci kalamayacaklarını ifade etti.

