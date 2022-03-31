67 yıldır aynı zihniyet

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EOKA terör örgütünün 1 Nisan 1955 tarihinde silahlı eylemlere başlamasını değerlendirerek, halkı terör örgütlerinin insafına bırakmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Kıbrıs’ı bir Helen adası yapabilmek amacıyla 67 yıl önce silahlı eylemlere başlayan Rum-Yunan liderliğinin zihniyetinin hâlâ daha değişmediğini belirten Tatar, “Gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller peşinde koşmakta olduklarını görmekteyiz” dedi.

Yunan Cuntası ile Kıbrıs’taki işbirlikçileri ve EOKA tarafından 15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen darbenin hedefinin de Kıbrıs Türk halkını yok edip, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahı Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmemiş olsaydı, Kıbrıs’ta tek bir Türk bile sağ bırakılmayacaktı” dedi.

Ukrayna’da yaşanan olaylar, Kıbrıs Türk halkı için Türk askeri varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün ne kadar gerekli ve yaşamsal olduğunu bir kez daha gösterirken, Türk askeri ile Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmemiz asla mümkün değildir. 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğimiz gibi halkımızı da EOKA gibi terör örgütlerinin insafına terk edemeyiz” ifadelerini kullandı.

KKTC Fahri Tanıtım ofisi açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fahri Tanıtım ofisi açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar resmi açılış öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın önemine vurgu yaptı.

Sancar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım ofisinin resmi açılışının bayramdan sonra TSKGV Genel Müdürü Tümgeneral Sadık Piyade ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımları ile gerçekleştirileceğini belirtti.