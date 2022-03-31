KKTC'de büyük sıkıntı var

Suna ERDEN

Kaynak sıkıntısı çeken Maliye Bakanlığı bu yıl içinde üçüncü kez iç borçlanmaya gitti. Maliye’nin bugün yapılacak maaş ödemeleri için 150 milyon TL borçlanmak amacıyla ihale açtığı ancak kamu ve özel bankalardan sadece 35 milyonluk teklif aldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişme karşısında maaşların nasıl ödeneceği merak konusu oldu.

Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 30 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı. 100 gün vadeli 150 milyon TL borçlanma talebiyle gerçekleşen ihaleye kamu veya özel bankalardan 35 milyon TL teklif verildi.

2 ayda 3 borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde üçüncü kez Devlet İç Borçlanma İhale Senediyle borçlanmaya gitti.

Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Ortalama yıllık yüzde 23,67 bileşik faizle alınan 74 milyon TL’nin 15 Mayıs 2022’ye kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. 30 milyonluk borcun ise 13 Mayıs 2022’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Yılın üçüncü ve en yüksek rakamlı iç borçlanması için ise dün ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi. Talep edilen miktarla bankaların vermeyi kabul ettiği miktar arasında 115 milyon TL fark bulunurken, bu durumun kamu maaşı ödemelerinde sıkıntı yaratacağı düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 10:05