Kasadaki parayı alıp gitti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir gecede 4 ayrı iş yeri soyuldu. Kimliği belirsiz maskeli şahıs, dün sabaha karşı

2 elektronik eşya dükkânı, bir berber bir de marketten hırsızlık yaptı.

Elektronik eşya dükkânlarından toplam 5 bin lira nakit para çalan şahıs, marketten sigara, berber dükkânında ise tıraş makinesi ve havlu çaldı.

Polis hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlatırken, iş yeri soyulan Arabanlı Elektronik Mağazası’nın sahibi Seydi Avşar, dükkânının kapısının levye ile açıldığını, kasadan 2 bin lira para çalındığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Avşar, şunları anlattı:

“30 Mart sabah 08.30’da iş yerime gittim. Kapı kapalıydı ancak kilidi kırıktı. Etrafa baktım, kaybolan eşya yoktu. Sonra günlük olarak kullandığım çekmecede duran kasayı kontrol ettim. 2 bin lira nakit para yerinde yoktu. Hemen iş yerinin güvenlik kameralarını izledim. 27 veya 30 yaşında maskeli bir şahıs saat 03.30 sıralarında kilidi kırıp içeri giriyor. Doğrudan çekmeceleri karıştırıyor. Paraları alıyor. Parayı cebine koymak için eldivenini çıkarıyor. Sonra masa altında bulunan çelik kasaya yöneliyor. Kasayı açamayınca tekrar tüm çekmeceleri karıştırıyor. Sanırım anahtar arıyor. Ve yine çelik kasaya yöneliyor, uğraşıyor ama açamayınca vazgeçiyor. Bir süre içeride gezindikten sonra çıkıp gidiyor.”

Hayat şartları ağırlaştı, hırsızlıklar arttı

Avşar, maskeli şahsın kendisine ait iş yerine girmeden önce 3 iş yerini soyduğunu ifade ederek,

“Önce Ağrı Ticaret isimli elektronik eşya dükkanına giriyor. Oradan 3 bin lira çalıyor. Daha sonra yine civardaki bir market ile berber dükkânına giriyor. Marketten sigara, berber dükkânından ise tıraş makinesi ve havlu çalıyor” dedi.

Hayat pahalılığı ve denetimsizliğin hırsızlık vakalarının artmasına neden olduğunu savunan Avşar,

“Hayat şartları ağırlaştı, hırsızlıklar arttı. Denetimsizlik, zor şartlardan dolayı bu gibi olayların daha da artacağını düşünüyorum. Bunlar iyi günlerimiz gibi görünüyor” şeklinde konuştu.